VanMoof lance l’accessoire indispensable qui va sauver le dos des cyclistes

VanMoof lance une batterie externe et amovible pour doubler l’autonomie de ses vélos électriques S3 et X3.

VanMoof est au coeur de l’actualité en ce moment. Ses vélos électriques S3 et X3 vont ainsi devenir les premiers à intégrer l’écosystème « Localiser » d’Apple, qui s’ouvre aux produits tiers. Il sera bientôt possible de géolocaliser son vélo VanMoof directement depuis son iPhone, et d’accéder aux divers fonctions de « Localiser ».

Les vélos S3 et X3 continuent de s’améliorer aujourd’hui grâce à un nouvel accessoire signé VanMoof, le PowerBank. Il s’agit d’une batterie externe et amovible qui vient se positionner sur le cadre du vélo et devrait conférer aux utilisateurs jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie supplémentaire, soit presque le double de son autonomie initiale. Cela permettrait ainsi aux S3 et X3 d’atteindre pratiquement l’autonomie d’une voiture électrique moyenne, de quoi l’envisager même pour de longs trajets.

Avec le PowerBank, VanMoof corrige l’unique défaut de son vélo électrique

L’autonomie n’est pas spécialement un défaut sur les VanMoof S3 et X3, bien au contraire. Le VanMoof S3 (lire notre test ici) a en effet une autonomie conséquente comprise entre 60 et 150 km. Le problème, c’est que la batterie du vélo est intégrée au cadre et n’est pas amovible. De ce fait, celui-ci doit nécessairement être déplacé entièrement chez vous, et si vous habitez en appartement à un étage élevé, ses 21 kg peuvent rapidement peser lourd sur vos épaules. De plus, il n’est pas pliable et occupera une place conséquente, d’autant plus qu’il faudra nécessairement lui aménager un accès à une prise de courant.

Le PowerBand de VanMoof corrige donc ce point qui concernera avant tout ceux qui vivent en appartement. L’accessoire s’intègre de manière harmonieuse à l’ensemble, pèse 2,8 kg et offre une puissance de 378Wh/36V. Pour la recharger totalement, il faudra compter environ 3h. Le PowerBank est proposé dès aujourd’hui au prix de 348€ et commencera à être livré aux premiers acheteurs à compter du 7 juin.