Xbox Game Pass Ultimate : Microsoft ajoute du FPS Boost à 13 jeux

Le FPS Boost, qui augmente considérablement la fréquence d'images par seconde, est désormais compatible avec 23 jeux.

Microsoft vient d’annoncer une bonne nouvelle pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. En effet, 13 jeux de plus du catalogue vont pouvoir bénéficier de la fonctionnalité FPS Boost de Microsoft. La liste complète des jeux est la suivante :

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Sea of Solitude

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

Ils rejoignent la liste des quelques jeux bénéficiant déjà du FPS Boost, ainsi que les jeux Bethesda compatibles. Cela fait donc déjà un total de 23 jeux compatibles avec le FPS Boost, seulement deux mois après son arrivée. Parmi ces nouveaux jeux, seul Sea of Solitude est compatible avec un mode à 60 fps, pour le reste, on peut monter jusqu’à 120 fps. Tous ces jeux sont disponibles grâce à EA Play via le Xbox Game Pass Ultimate. À noter que le FPS Boost est seulement disponible sur Xbox Series X et S, et non sur les consoles ancienne génération. Avec ceci, Microsoft annonce que plus de titres bénéficieront du FPS Boost dans le futur même si on ne sait pas encore quoi et quand.

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate est disponible à 12,99 euros par mois et vous donne l’accès au catalogue du Xbox Game Pass sur tous les supports, l’accès au Cloud, au Xbox Live Gold, et au catalogue EA Play.