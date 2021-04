Fortnite : Tessa Thompson a appris à jouer grâce à Brie Larson

Alors que la pandémie ne s’améliore pas, Brie Larson et Tessa Thompson se filment chez elles en train de jouer à Fortnite.

La star de Captain Marvel, Brie Larson, a publié une vidéo dans laquelle elle apprend à Tessa Thompson, la Valkyrie des films Thor et Avengers, à jouer à Fortnite. Et c’est une sacré tranche de rire ! En effet, c’est la première fois que Tessa Thompson a l’occasion de réellement voir le jeu en action. Elle n’a pas le contrôle de la manette mais Brie Larson la laisse choisir dans quelle tenue habiller le personnage et à quel endroit celui-ci devrait atterrir sur la map.

Brie Larson, quant à elle, est une habituée du battle royale d’Epic Games, et déclare même que Fortnite est son jeu préféré. C’est sûrement le cas de beaucoup d’autres personnes dans le monde puisque le jeu comptabilise pas moins de 350 millions de joueurs. Elle a précisé que, quelques mois après la pandémie, elle enregistrait environ 300 heures de jeu, un chiffre qui a dû drastiquement augmenter depuis.

Alors que la plupart des régions du monde sont encore confinées, dont la France, c’est une manière pour les actrices d’encourager les gens à rester chez eux pour se protéger, tout en leur montrant que l’on peut quand même s’amuser et rester en contact. Elles se filment d’ailleurs depuis leurs maisons respectives pour jouer au jeu. Brie Larson a lancé sa chaîne Youtube en juillet 2020 et elle y aborde tout un tas de sujets. Elle organise par exemple des interviews, des vidéos de cuisine, ou encore des vidéos où elle apprend à danser. Puisqu’elle s’intéresse au gaming, elle pourrait également se lancer sur Twitch, elle ferait sûrement un carton.

Parallèlement, Fortnite a débuté la saison 6 du chapitre 2 le 16 mars dernier et elle en est déjà à sa moitié puisqu’elle devrait se terminer le 8 juin prochain. Elle s’intitule « Instincts primitif » et elle permet notamment d’apprivoiser un loup, l’un des objectifs de Brie Larson dans sa vidéo.