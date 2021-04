Battlefield : le jeu mobile débarque sur iOS en 2022

EA a fait plusieurs annonces concernant sa franchise Battlefield, dont l'arrivée prochaine d'un jeu mobile d'ici 2022.

Depuis le dernier jeu Battlefield V sorti en 2018, beaucoup de fans de la franchise espèrent voir un redressement de celle-ci en termes de gameplay et surtout de contenu. C’est donc beaucoup de pression pour EA et DICE qui se doivent de ne pas décevoir leurs fans avec le prochain Battlefield. C’est pourquoi EA a dévoilé que quatre studios collaboraient sur ce prochain titre. Il s’agit d’EA Gothenberg, DICE, Criterion et DICE Los Angeles. À eux quatre, ils forment « la plus grosse équipe ayant jamais travaillé sur un jeu Battlefield », confirme EA. Le directeur de DICE, Oskar Gabrielson , a même déclaré qu’ils étaient « en pleine période de tests en ce moment : nous le perfectionnons, améliorons l’équilibrage, et nous essayons de faire le meilleur jeu Battlefield possible ».

Concernant sa sortie, certaines rumeurs prétendent que EA voudrait sortir son titre uniquement sur les consoles next-gen, laissant de côté les PS4 et Xbox One. Cependant, rien n’a été confirmé par EA, on ne sait donc toujours pas sur quel support le titre va sortir. En ce qui concerne la date, aucune fenêtre de sortie n’a été évoquée par les studios. On sait simplement que le prochain jeu Need For Speed a été retardé afin que Criterion se concentre davantage sur Battlefield. Cela voudrait donc dire que la cadence a été augmentée.

En plus de “Battlefield 6“, un jeu mobile est en approche

En parallèle, un cinquième studio est actuellement en train de travailler sur une version mobile du titre. Il s’agit d’Industrial Toys et le studio a révélé que le titre mobile devrait sortir d’ici 2022. Battlefield Mobile rejoindra son plus grand rival, à savoir Call of Duty Mobile. Ce titre ne sera pas un portage, ni même une copie, mais « un jeu complètement différent de celui que nous réalisons pour les consoles et les PC, conçu spécifiquement pour la plateforme mobile. Il est réalisé de A à Z par Industrial Toys pour faire du Battlefield « on-the-go » une réalité et vous pouvez vous attendre à une expérience à part entière, basée sur les compétences ».

