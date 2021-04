Chadwick Boseman : Un NFT vendu aux enchères en hommage à l’acteur

Les recettes de la vente seront reversées à la Fondation pour la lutte contre le cancer du côlon, maladie qui a emporté l'acteur en août dernier.

Chadwick Boseman était de nouveau à l’honneur lors de la 93e cérémonie des Oscars. L’acteur, décédé en août dernier des suites d’un cancer du côlon, a été mentionné lors de la séquence “in memoriam” diffusée à la fin de l’événement. Un portrait 3D inédit a aussi été offert à tous les invités. Créé par l’artiste 3D André Oshea, à la demande de l’Académie des Oscars, l’œuvre sera vendue dans quelques jours sous la forme d’un NFT. Sur la plateforme Rarible, les enchères lancées hier devraient se terminer le mardi 27 avril. Les recettes de cette vente seront reversées à la fondation pour la lutte contre le cancer du côlon. L’artiste a d’ailleurs expliqué sa démarche dans la description du NFT.

” La meilleure manière d’immortaliser un artiste est de l’honorer avec de l’art. Chadwick Boseman était un artiste très spécial, avec le don d’unir les gens par la joie, l’authenticité et la gentillesse. En tant qu’artiste, je suis honoré de créer cette pièce pour Chadwick. Son influence m’a touché directement et son héritage vivra dans son art. Il aura l’opportunité d’influencer les artistes de toutes les générations à l’avenir. Ma pièce parle de cette croissance en tant qu’artiste – vous devez prendre votre temps pour vous construire et laisser votre lumière vous guider. Chadwick, merci d’avoir partagé votre cadeau avec le monde.”

Pas de titre posthume pour Chadwick Boseman

Grand favori de cette édition 2021, Chadwick Boseman n’aura finalement pas été récompensé à titre posthume hier soir. Pourtant vainqueur du Golden Globe du meilleur acteur, l’artiste s’est incliné face à Anthony Hopkins. L’acteur de 83 ans obtient une statuette pour sa performance dans The Father, 30 ans après avoir reçu une première récompense pour son rôle dans Le Silence des Agneaux.

Un documentaire sur Netflix

Depuis le 17 avril dernier, les abonnés Netflix peuvent découvrir un documentaire consacré à la carrière de l’interprète de Black Panther. Baptisé Chadwick Boseman : portrait d’un artiste, le moyen métrage d’une vingtaine de minutes porte un regard intimiste sur celui qui s’est fait connaître du grand public avec le biopic Get on Up. Il explore notamment les notes de Boseman pour le scénario de Le Blues de Ma Rainey.