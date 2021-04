Une ville canadienne privée d’Internet à cause de… castors

Les petits rongeurs ont privé les habitants de la ville de Tumbler Ridge d'internet pendant plus de 36 heures.

Pendant plus de 36 heures, les habitants de la petite ville de Tumbler Ridge au Canada ont été privés d’Internet. Si la situation est loin d’être exceptionnelle, la raison de cette panne a de quoi faire sourire. En effet, si 900 personnes n’ont pas pu utiliser leurs outils informatiques pendant presque deux jours, c’est parce que des castors ont rongé les câbles. Selon Gizmodo, qui a interrogé le fournisseur d’accès Telus, “les castors ont rongé notre câble en fibre optique à plusieurs endroits, causant des dommages importants. Notre équipe a localisé un barrage à proximité et il semble que les rongeurs aient creusé sous terre le long du ruisseau pour atteindre notre câble, pourtant enterré à presque un mètre de profondeur et protégé par un conduit de plus d’un mètre d’épaisseur.” Après plus de 36 heures de black-out, la situation est revenue à la normale le dimanche soir vers 18 heures (heure locale).

Un fait divers “typiquement canadien”

Selon les informations de l’entreprise, les rongeurs étaient à la recherche de matériaux pour fabriquer leur habitation. Un porte-parole de Telus a d’ailleurs partagé une image du fameux barrage. On y voit notamment des marquages en fibre. Liz Sauvé, porte-parole de l’entreprise canadienne spécialisée dans les télécommunications, s’est amusée de la “tournure très inhabituelle et typiquement canadienne des événements.” Elle a néanmoins tenu à s’excuser platement auprès des clients touchés par la panne. Elle a aussi rappelé que dans les prochains jours, le réseau cellulaire pourrait être impacté dans la région. Tout devrait revenir à la normale dès que le câble endommagé sera remplacé.