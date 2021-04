COD Black Ops Cold War : nouveau trailer pour la saison 3

Avec Wraith comme protagoniste principale, la bande annonce nous embarque à Yamantau et fait monter la pression d’un cran.

La fin de la saison 2 de Warzone et de Black Ops Cold War a beaucoup fait parler d’elle tant elle était mouvementée et explosive. Cette fin de saison a également marqué le début d’une nouvelle, la saison 3 conjointe aux deux jeux Call of Duty qui a commencé le 22 avril. À cette occasion, Activision et Raven Softwares sont revenus sur toutes les nouveautés de la saison 3 que nous vous avons déjà détaillé, et une nouvelle bande-annonce de saison a été dévoilée. Cette bande-annonce était visible pour le première fois à la fin de l’événement de la saison 2. Pour ceux qui ne l’auraient pas vu, on vous la met juste ici.

Dans ce trailer on découvre deux nouveaux opérateurs, dont Wraith qui est la tête d’affiche de cette saison. On découvre aussi l’environnement glacial de Yamantau, une des nouvelles cartes jouables en multijoueur sur Black Ops Cold War. Il s’agit d’un ancien observatoire soviétique perché dans les montagnes de la chaîne des monts Oural. Suite à ça, le trailer nous montre les 3 autres cartes qui seront ajoutées durant la saison, dont Standoff qui est une des plus attendues puisque c’est une ancienne map retravaillée issue de Black Ops II.

Avec les événements inattendus survenus dans Warzone et, de ce fait, la rencontre de Warzone et de Black Ops Cold War se situant désormais à la même époque, la tension monte d’un cran puisque les deux histoires pourraient bien être en lien direct. Cela se confirme avec la bande-annonce qui adopte un ton avec beaucoup plus de suspens. On sent alors que la tension monte d’un cran, ce qui n’est pas pour déplaire aux joueurs de Black Ops Cold War.