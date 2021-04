Espace : Elon Musk prévient que “des gens vont mourir” en allant sur Mars

Le patron de SpaceX a donné quelques détails sur son objectif d’envoyer des hommes sur Mars d’ici quelques années. Et visiblement, le voyage ne sera pas de tout repos.

Alors que l’astronaute Thomas Pesquet est désormais à bord de l’ISS pour la mission Alpha, et qu’un prochain voyage habité sur la Lune se profile d’ici 2024, Elon Musk n’abandonne pas son rêve de coloniser Mars. Cependant, le milliardaire a préféré mettre en garde les futurs astronautes qui prendront part à sa première mission martienne : Le voyage ne sera pas une partie de plaisir. Interrogé par Peter Diamandis lors d’un livestream organisé par XPrize, le patron de SpaceX a expliqué : “Aller sur Mars sera dangereux et inconfortable. Honnêtement, il y aura probablement des morts au début. C’est un long voyage et vous ne pourrez peut-être pas revenir en vie, mais c’est avant tout une aventure et une expérience incroyable”.

Si l’homme d’affaires a le mérite d’être honnête en expliquant que les premières missions spatiales sur Mars seront sans doute plus dangereuses que prévu, il n’en reste pas moins confiant quant à la dimension “historique” de son projet. Si les recherches menées par SpaceX se déroulent sans contretemps – notamment concernant le vaisseau Starship, actuellement en phase de test, le premier décollage habité en direction de la planète rouge pourrait avoir lieu dans le courant de l’année 2026, soit plus de 4 ans avant les projets de la NASA, qui veut d’abord renvoyer ses astronautes sur la Lune, et mise sur une mission martienne dans le courant de la décennie 2030. À noter que l’homme d’affaires américain prévoit aussi de faire un petit détour par la Lune, en construisant une base-étape destinée à accueillir les astronautes avant le long voyage jusqu’à Mars. En début d’année, le rover Perseverance avait fini par atteindre la planète rouge après sept mois de voyage pavé d’incertitudes.