John Wick : la série est toujours au programme

En trois épisodes, elle explorera les origines la chaîne d’Hôtels : The Continental, 40 ans avant l'intrigue des films.

Depuis janvier 2020, on est resté sans nouvelle de la série inspirée de l’univers de John Wick. Il faut dire que la pandémie mondiale aura largement bouleversé le calendrier d’Hollywood, qui a annulé de nombreux projets ces derniers mois. Si on pouvait penser que c’était le sort réservé à la série The Continental, Lionsgate vient de rassurer les fans. Selon Kevin Beggs, directeur de la division Lionsgate TV, le projet est toujours en développement. Keanu Reeves ne devrait en revanche pas passer devant la caméra, mais il agira en qualité de producteur exécutif aux côtés de Chad Stahekski, réalisateur du premier film. Ce dernier devrait aussi mettre le premier épisode en image, avant de céder sa place à d’autres cinéastes. L’écriture du scénario a en revanche été confiée à Chris Collins, qui a déjà opéré sur The Man in the High Castle et Sons of Anarchy.

Explorer l’histoire de The Continental

Si les films retraçaient la vie de John Wick, tueur à gages repenti qui vient de perdre sa femme, la série se penchera quant à elle sur un lieu symbolique de la saga. Elle reviendra sur la naissance de la chaîne d’hôtels Continental, près de 40 ans avant les événements du premier film. Avec plusieurs établissements répartis dans le monde entier, qui fonctionnent comme des territoires neutres pour la pègre internationale, les hôtels Continental sont fréquentés par de nombreux tueurs à gages et meurtriers notoires. Pour le casting, Lionsgate reste en revanche encore très discret. Il faudra sans doute attendre encore un peu avant d’en savoir plus. La série doit être diffusée courant 2022. La même année, on pourra retrouver John Wick dans le quatrième opus de ses aventures en 2022. Le film réalisé par Chad Stahelski doit sortir sur nos écrans en mai de l’année prochaine.