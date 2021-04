Il existe une cryptomonnaie 18+, et elle s’appelle… CumRocket

Il existe des cryptomonnaies parodiques comme le Dogecoin, mais aussi des versions exclusivement dédiés aux adultes, comme le CumRocket (CUMMIES). L’objectif de cette dernière, « prendre la pornographie, une industrie de plusieurs milliards de dollars, et la mettre sur la blockchain », ont expliqué ses créateurs.

Et force est de constater que le projet prend de l’ampleur. Il y a quelques jours, sa capitalisation boursière a explosé pour s’élever à plus de 140 millions de dollars, soit une hausse de 634% en une seule journée. Au moment où nous écrivons ces lignes, un CumRocket s’échange pour environ 0,01€.

Une cryptomonnaie 18+, d’accord, mais quel est le projet derrière ? Dans leur livre blanc, les créateurs de CumRocket explique que ce jeton servira à « payer pour du contenu adulte » afin de fournir « à la fois aux acheteurs et aux créateurs l’anonymat, ce que certaines plateformes populaires ne fournissent pas. » La cryptomonnaie peut également servir à acquérir des NFT pour adultes. On reste dans le thème.

Et qui dit projet atypique dit communication atypique. Le compte Twitter de CumRocket vient ainsi de publier une courte vidéo présentée par l’acteur pornographique Johnny Sins afin de faire la promotion de cette cryptomonnaie en la présentant comme « la version crypto de OnlyFans ». Difficile de faire une meilleure promotion.

