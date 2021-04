Les Warriors de la NBA se lancent dans le combat des NFT

Inspirés par le succès de NBA Top Shot, les Warriors de San Fransisco lancent une première collection de NFT.

C’est la première franchise sportive au monde à se lancer dans la vente de NFT. La Golden State Warriors, équipe de basket-ball mythique basée à San Francisco, vient en effet de lancer une première collection de NFT dédiée à ses plus grands moments, à savoir ses six victoires au championnat de la NBA survenues en 1956, en 1975, en 2015, en 2017 et en 2018.

Cette collection comprend plusieurs NFT correspondant à chacune de ces victoires sous la forme d’une bague virtuelle, mais on retrouve également un NFT unique qui représente les six victoires des Warriors en un seul jeton. Un « Golden Ticket » est également mis en vente, et représente quant à lui tous les plus grands moments du Golden State Warriors.

Pourquoi s’être lancé sur ce terrain ? Tout simplement parce que « c’est l’avenir », comme l’explique Brandon Schneider, président de la franchise. « Nous avons étudié quelle était la meilleure façon pour nous de nous impliquer et de créer quelque chose pour nos fans. Les NFT existent depuis des années, mais ils sont vraiment devenus courants et populaires cette année. Ce qui nous a poussés à nous lancer, ça a été de voir l’explosion de la plateforme NBA Top Shot. »

Ces NFT ont été mis aux enchères sur la plateforme OpenSea et devraient se poursuivre jusqu’à ce week-end. Vous pouvez visualiser ces pièces numériques juste ici.