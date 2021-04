Spotify annonce une refonte de la bibliothèque sur iOS et Android

La plateforme de streaming musical Spotify vient de déployer une refonte de son interface sur ses applications iOS et Android.

Le temps est au beau fixe pour Spotify. Après avoir officialisé un bilan financier en large hausse pendant le premier trimestre 2021, ainsi qu’une refonte de son interface PC, la plateforme de streaming musicale la plus populaire du marché vient d’annoncer une importante refonte de ses applications iOS et Android. D’ici quelques semaines, les utilisateurs mobiles profiteront ainsi d’une nouvelle bibliothèque musicale, ainsi que de quelques fonctionnalités inédites.

Faciliter la recherche

Afin de permettre à tous les mélomanes de s’y retrouver plus facilement dans leur bibliothèque, Spotify va ainsi déployer de nouveaux filtres dynamiques, qui permettront d’accéder plus rapidement aux musiques téléchargées, aux albums enregistrés, mais aussi aux podcasts, sur lesquels l’entreprise entend bien miser gros à l’avenir, notamment avec sa nouvelle offre payante. L’idée précise Spotify, sera de tout avoir à portée de doigt, afin d’y voir plus clair au milieu de tout son contenu. Une nouveauté appréciable, quand on sait que plus de 500 heures de nouveau contenu sont publiées chaque jour sur la plateforme. Les options de tri ont également été repensées, explique l’entreprise dans un communiqué, puisqu’il sera désormais possible de trier vos musiques par ordre alphabétique, artistes ou dernière ouverture.

Autre nouveauté, la grille bénéficiera bientôt d’une refonte complète, et affichera non seulement les pochettes d’albums, mais aussi les playlists et les podcasts via de nouvelles tuiles plus imposantes. Il sera désormais possible d’épingler jusqu’à quatre playlists ou contenus différents, afin de les avoir toujours sous la main. À noter que si les abonnés premium bénéficieront évidemment de ces nouveautés, les utilisateurs gratuits seront aussi concernés par cette refonte.