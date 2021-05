Galaxy Z Flip 3 : le futur smartphone pliant “à clapet” révèle ses atouts

Le smartphone pliant « à clapet » de Samsung devrait prochainement avoir droit à un successeur, et voilà qu’une fuite nous en apprend un peu plus à son sujet.

© JDG

Début 2020, Samsung lançait son deuxième smartphone pliant, le Galaxy Z Flip, avec un concept bien différent du Galaxy Fold et de son successeur, le Galaxy Z Fold 2. Le Z Flip opte en effet pour un format de smartphone traditionnel, dont l’écran est capable de se replier sur lui-même pour gagner de la place dans la poche, un peu à la façon d’un ancien téléphone à clapet. Et si le Galaxy Z Flip premier du nom était déjà une franche réussite, les yeux sont aujourd’hui tournés vers son successeur : le Galaxy Z Flip 3.

Pourquoi passer directement au numéro 3 et pas au 2 ? On l’ignore encore, mais c’est en tout cas le nom qui est suggéré dans cette nouvelle fuite signé @TheGalox_. Il a non seulement dévoilé quelques images du Galaxy Z Fold 3, mais nous donne également à voir ce qui s’apparente à des images promotionnelles officielles en fuite. Le leaker les a compilé dans cette vidéo.

Certes, ces images sont de très mauvaise qualité, mais en revanche, elles nous donnent quelques informations croustillantes sur ce futur smartphone pliant. Déjà, le Galaxy Z Flip 3 apparait moins épais que son prédécesseur une fois replié, avec une charnière remaniée. Surtout, c’est son affichage externe qui s’offrirait des améliorations bienvenues.

Le Z Flip intègre en effet une petite dalle secondaire qui s’allume lorsqu’il est replié. Sur la première génération, cet écran mesure 1,06 pouces et permet simplement d’avoir accès à des informations essentielles comme l’heure, par exemple. Sur cette nouvelle itération, cet écran devrait être agrandi, ce qui permettrait d’y afficher les notifications complètes.

Comme son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3 intègrerait un nouveau bloc photo avec deux capteurs. Enfin, on note également l’apparition de nouveaux coloris — violet, blanc, beige et vert — et une nouveau verre Gorilla Glass Victus.

Pour l’heure, il ne s’agit là que d’une fuite, et il conviendra donc d’attendre le lancement de ce smartphone pour confirmer ou non ces nouveautés. Aux dernières nouvelles, le prochain Galaxy Z Flip pourrait être lancé au même moment que le Galaxy Z Fold 3, au mois de juillet.