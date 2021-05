Google Photos : attention, le stockage illimité s’arrête le 1er juin

C'est à partir du 1er juin que Google limitera le stockage gratuit des photos en « haute qualité », que l'on a pris l'habitude de sauvegarder dans le nuage de Google Photos sans faire attention au poids et au nombre d'images.

© Google

Le stockage illimité de photos en « haute qualité », c’est à dire avec une compression, dans Google Photos sera bientôt du passé. En novembre dernier, le moteur de recherche annonçait en effet qu’une limite de 15 Go allait être appliquée à compter du 1er juin : pour stocker davantage de photos au-delà de ce seuil, il faudra souscrire à un abonnement Google One.

Un abonnement pour stocker plus de photos

Cela peut représenter un vrai problème pour les photomaniaques et les vidéastes en herbe, car leurs images et leurs vidéos vont être décomptées dans le nuage commun de leur compte Google, celui qui stocke aussi les documents de Google Docs et consorts, ainsi que les pièces jointes de Gmail. Autant dire qu’on risque d’arriver assez rapidement à 15 Go !

Google fournit un outil en ligne pour déterminer le temps qu’il faudra pour atteindre le seuil limite. Pour y accéder, il suffit de renseigner les identifiants de son compte Google. Il faut savoir que Google ne commercera le décompte qu’à partir du 1er juin, ce qui signifie qu’il est possible de stocker dès maintenant un maximum de photos et de vidéos : ces documents ne compteront pas dans l’enveloppe des 15 Go.

Une exception existe : les possesseurs de Pixel pourront continuer de bénéficier du stockage gratuit de leurs photos et vidéos en « haute qualité » dans Google Photos. Mais attention, uniquement les modèles déjà sortis : les futurs smartphones en seront privés…

Google One propose trois formules d’abonnement : 100 Go pour 1,99 € par mois, 200 Go pour 2,99 € par mois, et 2 To pour 9,99 € par mois. Si vous ne voulez pas payer ou si vous n’avez pas envie de souscrire à Google One, il existe des alternatives. Parmi elles, on peut citer pCloud qui se distingue depuis des années comme la grande référence du stockage en ligne. Notre avis sur pCloud est disponible ici.