La Royal Navy a testé des jet packs

Les jet packs feront-ils un jour partie de l'équipement de base des soldats ? Ce n'est certes pas pour tout de suite, mais l'armée britannique a voulu tester les modèles développés par Gravity Industries. Avec un certain succès !

© Gravity Industries

Si l’on voit de temps en temps des jet packs au cinéma ou dans les jeux vidéo, ces équipements sont encore très loin d’avoir démontré leur intérêt auprès des professionnels. Certes, des courses sont organisées mais les usages concrets de ces appareils volants doivent encore être trouvés.

Un test couronné de succès

L’armée britannique a peut-être trouvé comment utiliser les jet packs. Durant trois jours, la Royal Navy a testé les appareils du constructeur anglais Gravity Industries. Les soldats ont pu expérimenter l’équipement dans le cadre de manœuvres d’entraînement. On a ainsi pu voir un soldat décoller d’un Zodiac et atterrir sur un navire, sans avoir besoin d’utiliser une échelle ou de se positionner au plus près du navire en question.

Visiblement, ces exercices ont été concluants. Gravity Industries se réjouit de voir la manière dont la Royal Navy a utilisé ses appareils : les jet packs ont ainsi permis de fournir un accès extrêmement rapide à n’importe quelle section du navire. Une fois sur zone, les soldats pouvaient porter une arme et s’en servir, tout en conservant la possibilité de se déplacer ou de s’exfiltrer eux-mêmes par la voie des airs.

C’est donc tout bénéfice pour le constructeur, dont le fondateur est Richard Browning, un ancien de la Royal Marines. Il a sans doute fait jouer ses connaissances pour obtenir ce test grandeur nature ! Gravity Industries propose de personnaliser les jet packs en fonction de ses besoins, ainsi que des expériences de vol pour les particuliers.