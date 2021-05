Dragon Ball Super : Broly aura une suite en 2022

Si Star Wars a son May the 14th, Dragon Ball a son Goku Day. Comme chaque année, les fans de la licence ont célébré la journée mondiale dédiée au personnage de manga. Toei Animation a donc profité de cette occasion si particulière pour faire une annonce qui ravira les fans de la franchise. Trois ans après la sortie dans les salles obscures de Dragon Ball Super : Broly, aussi disponible en bluray, le personnage prépare son retour sur nos écrans. Dans un communiqué, le créateur des mangas Akira Toriyama a adressé un message à ses fans.

“Un tout nouveau film est en préparation. Comme pour le précédent, je suis très impliqué dans l’écriture de l’histoire et discute avec la production pour faire un merveilleux film. Je ne devrais vraiment pas parler de l’intrigue pour l’instant, mais soyez prêts à découvrir des combats extrêmes et divertissants, qui pourraient impliquer un personnage inattendu. Nous irons découvrir des territoires encore inexplorés en termes d’effets visuels et d’esthétique, pour offrir un merveilleux voyage au public. J’espère donc que tout le monde a hâte de le découvrir.”

A BIG ANNOUNCEMENT!

New DRAGON BALL SUPER movie is planned for 2022!

Take a look at author Akria Toriyama's comment: https://t.co/Hjgrqsfag5#DBSuperMovie https://t.co/U7NuGYOQmP

— Toei Animation (@ToeiAnimation) May 9, 2021