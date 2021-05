PS5 : toujours difficile à trouver en… 2022 ?

Selon Hiroki Totoki, la demande continuera d’excéder l’offre pendant encore un long moment, au moins jusqu’en 2022.

La PlayStation 5 est l’une de ces denrées rares que l’on apprécie encore plus lorsque l’on ne peut pas se la procurer. Depuis sa sortie le 19 novembre 2020, celle-ci s’est vendue à plus de 7,8 millions d’exemplaires alors même qu’elle est encore extrêmement difficile à trouver sur le marché. Selon Hiroki Totoki, président de Sony Corporation, la console continuera de se faire rare encore jusqu’à la fin de l’année, et peut être même en 2022.

« Je ne pense pas que la demande se calmera cette année, et même si nous produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas rattraper la demande. Nous avons vendu plus de 100 millions d’unités de la PlayStation 4 et, compte tenu de notre part de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande baisse facilement. »

Si on se doutait que la côte de la PS5 n’allait pas baisser si facilement, on pensait tout de même à une amélioration des stocks d’ici la seconde moitié de l’année comme l’avait déclaré précédemment Jim Ryan. Cependant, il semble que la pénurie de composants fasse toujours rage et s’étende même à davantage d’acteurs du monde technologique.

Une pénurie nouvelle source d’arnaques en tous genres

D’un autre côté, cette pénurie de consoles semble transformer une partie de la population, prête à tout pour se procurer une PS5. Les arnaques et autres méthodes peu recommandables se succèdent, comme à Melun où onze personnes ont été victimes d’une arnaque d’une rare violence. Ces personnes se sont toutes fait leurrer par une annonce sur Leboncoin, proposant la console au prix de 650 euros, contre 499 euros normalement. Si les prix exorbitants sont dorénavant devenus une habitude, certains achetant la console entre 1000 et 1500 euros, ce n’est pas ce détail qui fait de cette affaire une arnaque spectaculaire.

En effet, les personnes s’étant rendu sur le lieu de rendez-vous défini par le vendeur ont été frappés et dépouillés de tout leur argent. Tour à tour, les victimes ont porté plainte, et suite au nombre croissant de plaintes la police a décidé de se rendre sur place alors qu’une autre transaction allait avoir lieu. C’est ainsi que quatre suspects âgés de 16 à 18 ans ont pu être arrêtés et placés en garde-à-vue. Par ailleurs, si vous n’avez toujours pas pu mettre la main sur la fameuse console, on vous conseille de jeter un œil à notre guide qui fait le point sur les stocks et nos astuces pour ne pas la rater.