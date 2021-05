Les Animaux Fantastiques : Mads Mikkelsen ne veut surtout pas copier Johnny Depp

Mads Mikkelsen, qui incarnera Gellert Grindelwald, ne veut pas imiter son prédécesseur, “ce serait un suicide créatif”.

En 2022, la saga Harry Potter va revenir sur nos écrans. Warner Bros dévoilera le troisième opus des Animaux Fantastiques, qui met en vedette le personnage de Norbert Dragonneau. Si l’intrigue devrait reprendre là où le second film nous avait laissé, préparant donc l’affrontement entre Dumbledore et Grindelwald, des changements significatifs sont à prévoir. En effet, suite aux démêlés de Johnny Depp avec la justice, les studios ont finalement décidé de se passer de l’acteur pour le reste des films. Il a rapidement fallu lui trouver un remplaçant, alors que le tournage allait être lancé. Warner Bros a donc jeté son dévolu sur Mads Mikkelsen, l’acteur danois qui s’est fait notamment remarquer dans Casino Royal. Pour autant, ce passage de flambeau n’est pas une mince affaire, puisqu’il s’agit là d’incarner un personnage principal. Lors d’un entretien pour Collider, l’acteur a donné plus de détails sur la direction prise par Warner Bros pour le personnage.

« Personne ne veut me voir copier quoi que ce soit, ce serait un suicide créatif, surtout quand cela a été fait auparavant de manière magistrale. Tout le monde attend donc de nous que nous trouvions une voie différente. Cela dit, nous avons besoin d’un point entre ce qu’il a fait et ce que je vais faire. Nous devrons trouver ces ponts ensemble, que ce soit du côté du look et de l’attitude, mais je dois faire ce personnage mien. »

Des astuces scénaristiques

S’il n’explique pas réellement ce que nous réserve le film de David Yates, il permet néanmoins d’émettre quelques hypothèses. Dans le premier opus, Grindelwald était incarné par Colin Farell. Grâce à ses pouvoirs, le sorcier a réussi à se faire passer pour l’Aurore Percival Graves et dupé tous ses collaborateurs. Ces aptitudes de métamorphose permettraient donc en théorie de justifier le changement de visage du personnage. Ensuite, on fera confiance à Mads Mikkelsen et son jeu pour nous convaincre. Sinon, la firme pourrait adopter le parti-pris d’une relecture du personnage. Ce ne serait pas la première fois dans la saga qu’un acteur est remplacé par un autre. Le décès de Richard Harris, qui incarnait Dumbledore, avait poussé la firme à faire appel à Michael Gambon pour reprendre le flambeau. Néanmoins, la longue barbe blanche du personnage avait sans doute aidé la supercherie.

Il faudra donc attendre les premières images pour voir si le résultat sera à la hauteur du défi. Le tournage a été bouclé cette année et le film doit sortir sur nos écrans dès le 13 juillet 2022. Écrit par J.K. Rowling en collaboration avec Steve Kloves, Les Animaux Fantastiques 3 pourrait venir conclure les différents arcs narratifs initiés en 2016. D’abord prévue en 5 films, l’aventure pourrait bien s’écourter, alors que les recettes ne sont pas aussi bonnes que prévues et que de nombreux fans ont été déçus par les deux opus proposés par David Yates, qui n’avait d’ailleurs déjà pas fait l’unanimité chez les aficionados du petit sorcier pour les quatre derniers long-métrages de la saga originale. Warner Bros est d’ailleurs restée très discrète quant à ces hypothétiques 4e et 5e chapitres.

