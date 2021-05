Après les Nike PS5, voici les Adidas Xbox !

Plus sobres que les chaussures de son concurrent, les Adidas Xbox devraient venir dans trois déclinaisons différentes dans l’année.

© Complex

Alors que Nike a officialisé l’arrivée de chaussures PG5 à l’effigie de la dernière console de Sony, la PS5, il semblerait que l’univers des sneakers et du gaming n’ont pas fini de se côtoyer. D’après des fuites non confirmées, trois paires de chaussures Adidas en collaboration avec Microsoft et Xbox devraient être commercialisées cette année. Pour le moment, seule la première des trois paires a été dévoilée au grand public. Celle-ci devrait être blanche et noire avec un logo Xbox sur les côtés. Les semelles blanches seront semi-transparentes et quelques rappels verts seront visibles, en hommage à la couleur fétiche de Microsoft. Elles s’appelleront les Forum Tech Boost.

Dans un autre dessin qui a également fuité, on peut voir une petite différence avec la paire photographiée. Sur le côté des chaussures se trouve un motif vert qui rappelle le haut de la console Xbox Series X, ce qui serait un rappel de plus de la console dernière génération. Il semblerait également que la paire vienne avec des lacets verts optionnels.

Pour l’instant, rien n’a été confirmé ni par Adidas ni par Microsoft, et on ne sait donc pas quelle sera la date de sortie de cette première paire de chaussures. Selon les rumeurs, il se pourrait que la première paire collaborative sorte d’ici le mois de juin. Une deuxième paire, répondant au nom de « retro » Forum Mid sneakers, devrait arriver en octobre. Enfin, la dernière paire devrait être commercialisée en novembre et ce sera encore une fois des Forum Tech. À ce stade, nous n’avons aucune information sur le prix de vente de ces chaussure ni même si elles seront bien commercialisées un jour. Il ne reste plus qu’à attendre des nouvelles de la part de Microsoft ou d’Adidas.