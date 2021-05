NVIDIA RTX 3050 et 3050 Ti, deux GPU pour PC portables abordables

NVIDIA lance deux nouvelles cartes graphiques de la gamme RTX 30, lesquelles viendront équiper des PC portables gaming à partir de 799$.

© NVIDIA

Ni une, ni deux… en fait, si, deux. C’est le nombre de cartes qui viennent s’ajouter à la gamme de puces graphiques mobiles RTX 30 de NVIDIA. On accueille donc les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti, deux cartes graphiques destinées à équiper des PC portables gaming d’entrée de gamme, sans pour autant lésiner sur les performances.

Jusqu’à 100 fps sur Warzone

Selon NVDIA, ces deux nouvelles GeForce seraient en effet capables d’offrir plus de 60 voire 100 fps en Full HD sur des titres comme Call of Duty : Warzone, Outriders, Control ou encore Watch Dogs : Legion avec ray tracing enclenché. Il conviendra néanmoins de tester cela pour en avoir le coeur net.

Ces nouvelles cartes graphiques sont une nouvelle fois basées sur l’architecture Ampere de NVIDIA et gravées en 8 nm. On y retrouve 4 Go de mémoire GDDR6, mais la GeForce RTX 3050 Ti se distingue avec 2 560 coeurs Cuda, contre 2 048 coeurs sur la GeForce RTX 3050. L’enveloppe thermique est comprise entre 35W et 80W.

En parallèle, NVIDIA annonce de premiers ordinateurs équipés de ces cartes chez MSI, Asus, Razer, Dell, HP et Lenovo. Le prix de ces PC portables gaming devrait démarrer à 799 dollars, mais il faudra encore attendre que les marques précitées annoncent leurs nouveaux produits pour avoir davantage d’informations sur les caractéristiques et des prix pour la France.