Black Widow se dévoile avec une série d’affiches

Black Widow va enfin investir les salles obscures. La veuve noire et ses comparses s'offrent une séance photo pour l'occasion.

© Marvel

La phase 4 du MCU va enfin être lancée. Plus de deux ans après sa dernière incursion dans les salles obscures, l’univers Marvel prépare son retour sur le grand-écran. Cette nouvelle ère Marvel sera initiée par Black Widow, long-métrage réalisé par Cate Shortland et avec Scarlett Johanssson dans le rôle-titre. À moins de deux mois de sa sortie, le film se dévoile avec de nouvelles affiches. Chacun des personnages qui côtoiera la veuve noire prend la pose, à l’image de Taskmaster. Le mystérieux antagoniste arbore un bouclier qui semble inspiré de celui de Steve Rogers, qui appartient désormais à Sam Wilson. On ignore en revanche qui incarnera le vilain à l’écran. Dans les comics, le personnage a des capacités photo-mémorielles extraordinaires qui lui permettent de reproduire en un instant les techniques de combat de son adversaire. Cela présage donc un combat de grande envergure entre Black Widow, qui sait aussi coller des mandales, et cet imitateur. Du reste, on peut aussi découvrir Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour respectivement dans les rôles de Yelena Belova, Melina Vostokoff et Alexei Belova.

Laquelle de ces affiches de Black Widow aimeriez-vous accrocher sur votre mur ? #BlackWidow, dès le 7 juillet au cinéma. (2/2) pic.twitter.com/rJ9Wv1IQVj — Marvel FR (@MarvelFR) May 10, 2021

Des Avengers Russes au programme ?

Les superhéros ne sont pas uniquement américains et ils évoluent partout dans le monde depuis l’émergence de Captain America. Durant la guerre froide, pour affronter les États-Unis sur le même terrain, l’URSS a développé Red Guardian. Le personnage incarné par David Harbour est le leader d’une équipe de super-héros créée en réponse aux Avengers. Sur Instagram, l’acteur a teasé la présence d’un des membres de cette équipe d’élite. Ursa Major, dans les comics, est un mutant métamorphe capable de se changer en ours géant. Il apparaît pour la première fois dans l’Incroyable Hulk en 1981. On ne sait en revanche pas encore qui l’incarnera dans le long-métrage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Harbour (@dkharbour)

Si les Avengers prennent une pause méritée dans les salles obscures, Marvel n’a pas tiré un trait sur les réunions de super-héros pour autant. Avec Black Widow, la firme pourrait bien introduire une nouvelle saga centrée sur la Winter Guard. Reste à voir désormais si c’est la direction que prendra la maison des idées dans les prochaines années. Rendez-vous le 7 juillet au cinéma pour en avoir le cœur net.

En attendant, on retrouvera Loki sur Disney+. La série pourrait avoir un lien direct avec Black Widow.

S’abonner à Disney+ pour 8,99 euros par mois ou 89,90 euros l’année