Fortnite : bientôt un mode Survie ?

Alors qu’Epic Games est toujours en procès contre Apple, son jeu Fortnite vient de voir débarquer sa mise à jour 16.40. Certains joueurs ont pu remarquer que, dans les fichiers de cette mise à jour, se cachent des informations à propos d’un énigmatique mode de jeu. Il s’agit d’un mode appelé Daybreak, qui est à la fois un mode de survie de type PVE (l’homme contre son environnement) et de type sandbox, c’est-à-dire qui n’est pas linéaire. Des informations sur ce mode de jeu ont également pu être collectées grâce aux nombreux documents judiciaires du procès, qui fait mention de Daybreak depuis l’été dernier. Cela fait donc un moment qu’Epic Games travaille sur ce mode de jeu et le garde dans ses placards.

Une description détaillée du mode de jeu a également fuité. La voici :

“Vous vous réveillez seul et sans armes sur la plage d’une île, avec aucun souvenir sur la manière dont vous avez atterri ici. Cherchez rapidement des armes et des munitions avant que la nuit ne tombe et que les créatures commencent à errer dans les collines, à la recherche de proies. Gardez un œil sur les autres personnes échouées, elles peuvent être des alliés précieux dans votre lutte pour rester en vie sur cette île de plus en plus hostile. En chemin, cherchez des pièces qui peuvent être utilisées pour réparer l’un des hélicoptères abattus qui se trouvent près du centre de l’île. Si vous trouvez les bonnes pièces et avez assez de carburant, vous pourrez peut-être réussir l’Évasion impossible ! REMARQUE : les joueurs qui se connectent avec une escouade seront séparés. Recherchez vos amis ou d’autres joueurs sur l’île et formez une nouvelle escouade !”