Warzone : les champions de la ligue COD mis à l’honneur dans Verdansk

C’est une première pour le battle royale, qui récompense les joueurs professionnels d’une manière pour le moins originale.

© The Verge / Activision

Comme vous le savez, Warzone et sa map Verdansk ont connu beaucoup de changements ces dernières semaines, surtout avec l’événement explosif de fin de saison. Cependant, les plus observateurs pourront remarquer un changement sur la carte du jeu, un peu plus subtil qu’une explosion nucléaire ou qu’une invasion de zombies d’ici les prochaines heures. Ce changement se situe sur le stade qui devrait arborer les visages de certains joueurs professionnels Call of Duty. Il s’agit en réalité des champions de la saison 2020, de l’équipe de Dallas Empire, qui ont été accrochés sur le stade afin de les honorer comme il se doit. Devant le stade se trouvera également une version géante du trophée Call of Duty League en guise de statue d’ornement.

Ce type de démarche permet à la fois de rendre hommage aux joueurs, mais aussi de promouvoir l’e-sport au sein d’un jeu plutôt grand public alors que la discipline prend de plus en plus d’ampleur. De plus, la méthode utilisée est semblable aux sports traditionnels, tel que le football, où les joueurs et les drapeaux des équipes sont souvent exhibés de la même manière. C’est moins conventionnel par rapport à ce qui se fait dans le milieu, comme proposer un skin à l’effigie des joueurs comme cela peut être fait dans des jeux comme League of Legends ou encore Overwatch.

La célébration des joueurs de la Call of Duty League pourra être observé à partir d’aujourd’hui, lundi 10 mai. En parallèle, Call of Duty Warzone fête également ses 100 millions de joueurs. C’est un cap impressionnant pour le battle royale qui a tout juste un an. C’est donc aussi très pertinent de la part d’Activision de proposer une célébration de sa ligue professionnelle dans un jeu qui rassemble autant de joueurs passionnés afin de toucher le plus de monde.