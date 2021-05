Xbox Series X/S : mise à jour système imminente !

En même temps, Microsoft propose aux joueurs américains de réserver l'une de ses consoles next-gen grâce à Xbox Insiders.

Dans un communiqué, Microsoft a annoncé l’arrivée en mai d’une mise à jour système pour ses consoles dernière génération. Celle-ci contient quelques changements importants, notamment en ce qui concerne le Quick Resume. En effet, Microsoft annonce une réduction significative des temps de chargement ainsi qu’une plus grande stabilité. Il sera également plus facile pour les joueurs d’identifier les jeux compatibles avec cette fonctionnalité. Il y aura désormais une mention Quick Resume sur les jeux compatibles et un nouveau groupe Quick Resume fera son apparition. Cela permettra aux joueurs de reprendre leurs jeux plus rapidement depuis ce groupe.

Ensuite, il est désormais possible d’accéder aux trailers des jeux du Xbox Game Pass beaucoup plus facilement. En passant le curseur sur l’encart d’un jeu, le trailer se lancera automatiquement. Pour activer le son de la vidéo, il suffira de cliquer dessus. Enfin, un nouvel arrière-plan animé est disponible. Il s’agit de la déclinaison appelée « Particules ». Toutes les modifications apportées par cette mise à jour système ont été détaillées par Microsoft. On retrouve notamment des améliorations de l’audio sur certaines applications et une mise à jour de l’application Xbox sur mobiles.

“Avez-vous de la chance ?”

En parallèle, Microsoft vient d’annoncer que certains membres du programme Xbox Insiders pourraient peut-être bénéficier d’une réservation pour une Xbox Series X/S. Il s’agit d’un nouveau programme de Microsoft, qui ne garantit pas pour autant que tous les participants pourront bien réserver une console. Mais ils auront une chance. Pour s’inscrire, il vous sera posé seulement trois questions. Possédez-vous une Xbox One ? Êtes-vous un Xbox Insider ? Avez-vous de la chance ?

La clé, c’est de répondre oui aux trois questions pour avoir une chance de réserver une console. Cette méthode permettra sans doute à Microsoft de contrôler un peu plus la vente de certaines de ses consoles, en proposant une vente directe. Le seul hic, c’est que cette démarche n’est pour le moment proposée qu’aux joueurs américains sur Xbox One. Cela signifie que les joueurs ne peuvent pas s’inscrire via un PC ou encore un mobile. On ne sait pas encore si Microsoft étendra son panel de joueurs à l’avenir.