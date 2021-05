PS5 : Sony travaille sur 25 jeux différents et présente de nouvelles manettes !

La moitié de ces jeux seraient de nouvelles franchises. De plus, Sony dévoile deux coloris pour la manette DualSense.

Sony l’a dit et répété, l’entreprise veut mettre l’accent sur les jeux exclusifs et les jeux first-party avec sa console nouvelle génération. Elle a d’ailleurs récemment annoncé vouloir nettement augmenter le budget de ses jeux first-party dès cette année. Dans ce sens, on apprend aujourd’hui que Sony est actuellement en train de travailler sur pas moins de 25 projets de jeux différents, dont la moitié seraient des entrées pour des nouvelles franchises. Tous ces jeux sont prévus pour la PS5, petit bijou de technologie sorti il y a à peine six mois.

Pour ce qui est des licences déjà connues du grand public, on attend plusieurs jeux dès cette année. On peut notamment citer Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, ou encore Gran Turismo 7. Si tous ces jeux AAA donnent déjà extrêmement envie à tous les fans, cela laisse encore beaucoup de jeux dont on ne connaît pas encore l’existence. Au vu de la quantité des titres sur lesquels les studios de Sony travaillent, il est fort probable que la grande majorité de ceux-ci ne sortent pas avant quelques années. Cependant, on a hâte de voir ce que Sony a à proposer, surtout en ce qui concerne les nouvelles franchises.

Des manettes aux couleurs cosmiques

En parallèle, Sony vient de dévoiler des manettes DualSense aux couleurs inédites. Celle-ci se décline désormais en rouge bordeaux et en noir, officiellement appelés Cosmic Red et Midnight Black, deux coloris qui risquent de plaire à de nombreux détenteurs de la PS5. Il est vrai que la couleur blanche n’a pas plu à tout le monde lors de son annonce, mais faute d’autres options, les joueurs déçus ont dû passer outre ce détail.

Si la console en elle-même n’est pour le moment pas personnalisable, vous pouvez désormais vous rabattre sur une manette un peu plus originale. La noire pour les puristes, et la rouge pour les audacieux. On peut cependant noter que les coloris disponibles pour la DualSense sont nettement moins tape à l’œil comparés à ceux de la manette Xbox Series. Sony a opté pour un design plus sobre et passe-partout, au détriment de la vivacité des couleurs.

Pour le moment, ces manettes ne sont pas encore commercialisées. Elles seront disponibles à une date inconnue à partir du mois prochain. La DualSense noire sera commercialisée au prix standard de 69,99€, tandis que la Cosmic Red sera commercialisée au prix de 74,99€. Cependant, pour pouvoir en profiter, il faudra déjà essayer de mettre la main sur la console nouvelle génération, ce qui risque d’être compliqué au moins jusqu’en 2022 selon Sony.