Netflix annonce un second film sur Enola Holmes

La petite sœur de Sherlock Holmes va revenir sur nos écrans. Millie Bobby Brown et Henry Cavill seront à nouveau réunis dans la suite des aventures d'Enola Holmes.

© Netflix

Bonne nouvelle pour les amateurs d’enquêtes. L’univers de Sherlock Holmes s’apprête à revenir sur nos écrans, grâce à sa petite sœur Enola. Plus de six mois après la sortie du premier film, Netflix confirme qu’un nouveau long-métrage est en développement. On retrouvera logiquement Millie Bobby Brown dans la peau d’Enola Holmes et Henry Cavill dans celle du célèbre enquêteur vivant au 221B Backerstreet. Derrière la caméra, c’est toujours Harry Bradbeer qui œuvrera. Le scénario sera adapté par Jack Thorne. Il avait déjà signé le premier opus et c’est aussi à lui que l’on doit la pièce Harry Potter et l’enfant maudit.

The sequel is afoot! The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2 — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021

Une adaptation du second tome ?

Côté intrigue, la plateforme reste discrète. Pour autant, la réponse pourrait se trouver du côté des romans de Nancy Springer. Le premier film étant une adaptation assez fidèle du premier tome, il semble donc logiquement que la saga suive le même chemin à l’avenir. Dans ce second opus, la jeune Enola a choisi de vivre seule après la disparition soudaine de sa mère. Après avoir échappé à la vigilance de ses deux frères, Sherlock et Mycroft, sous une fausse identité, elle décide d’ouvrir un cabinet spécialisé dans les recherches de toutes disparitions. Sa première enquête la conduit tout droit sur la piste de Lady Cecil Alistair, la fille d’un baronnet et adolescente loin d’être comme il faut, qui a disparu dans les bas-fonds de la cité londonienne. Sur son chemin, elle devrait rencontrer un certain Docteur Watson, le célèbre assistant du détective. On ne sait en revanche pas encore qui l’incarnera.

Pour l’instant, Netflix n’a pas donné la date de diffusion de son film. Il faut dire que les deux acteurs principaux avaient du pain sur la planche en 2021, puisqu’ils finalisaient respectivement les tournages de The Witcher et Stranger Things. Les deux séries étant désormais dans la boite, il faudra sans doute s’attendre à ce qu’ils retrouvent les plateaux cette année. On attendra néanmoins les annonces de Netflix pour en avoir le cœur net.

