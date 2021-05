LEGO : recréer des scènes de vos séries Netflix préférées, c’est possible

Les passionnés de The Toy Zone ont recréé des scènes mythiques des séries Netflix pour les transporter dans l'univers des briques danoises.

© TheToyZone

Durant la pandémie, il y a ceux qui ont écumé le catalogue Netflix à la recherche de leur nouvelle série préférée, et ceux qui ont dévalisé les rayons LEGO pour construire d’immenses forteresses de briques danoises. Chez The Toy Zone, ils ont fait les deux. Le blog spécialisé en jouets pour chérubins ou non, vient de dévoiler son nouveau projet. Après avoir recréé les décors de nombreuses séries et films grâce à des accessoires Pollypocket, ces passionnés ont transporté l’univers des productions Netflix dans le monde LEGO. Ils détaillent le procédé utilisé :

“Tout d’abord, nous avons créé les scènes choisies à l’aide du logiciel 2.0, qui comprend une bibliothèque complète de briques et d’effets LEGO. Ensuite, nous avons débogué les conceptions dans un logiciel 3D spécialisé et ajouté des détails, y compris des objets manquant dans Studio 2.0. Avec les modèles correctement en forme et en place, nous avons utilisé un logiciel de conception vectorielle pour ajouter la texture aux costumes très importants.”

Ensuite, une fois leurs clichés finalisés, ils ont retouché les contrastes et la lumière pour coller aux ambiances des différentes productions. Force est de constater que le résultat est à la hauteur du défi. Sur le site, que l’on vous conseille vivement de consulter, vous pourrez aussi retrouver le nombre de pièces nécessaires pour les reproduire chez vous. Pour reproduire la scène du banquet de The Witcher, plus de 131 types de briques sont nécessaires. Cela représente au total pas moins de 1832 pièces. Ce nouveau loisir devrait donc vous prendre beaucoup de temps, mais également de nombreux deniers. The Toy Zone estime le coût total de l’opération à plus de 680 dollars. Pour reproduire le dojo de Cobra Kai, il vous faudra pas moins de 933 briques (125 dollars) contre 2921 briques (989,79 dollars) pour une scène de la saison 4 de The Crown.

What a great recreation of the @netflix Witcher series in @LEGO_Group 😍 pic.twitter.com/3TvKaBq5qZ — Paweł BANAN Panasiuk (@pawpanasiuk) May 5, 2021

Carnage au cœur d’un nouveau set LEGO

En octobre prochain, Venom fera son retour sur nos écrans. Le symbiote et ennemi de Spider-Man sera au cœur d’un long-métrage réalisé par Andy Serkis et toujours avec Tom Hardy dans le rôle-titre. À l’occasion de la sortie de Venom : Let there be Carnage , LEGO dévoile un nouveau set Marvel. Consacré à Carnage, le personnage incarné par Woody Harrelson à l’écran, ce nouveau produit est proposé au prix de 59,99 euros avec plus de 546 pièces au compteur. “Front rouge bas, mâchoire protubérante, dents pointues… cette réplique en briques LEGO de Carnage offre aux fans des films Marvel et aux passionnés de maquettes une expérience de construction stimulante et hautement gratifiante. Avec son présentoir orné d’une plaque descriptive, ce modèle est encore plus impressionnant lorsqu’il est exposé à côté d’autres créations LEGO sur le thème des comics.” Une réplique de Venom est aussi disponible, au même prix.

Acheter le nouveau set LEGO Carnage