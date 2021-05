Amazon lance une application vidéo gratuite en Inde

Sur le pan de la vidéo, Amazon continue de développer de nouveaux outils. Le géant du e-commerce, qui permet déjà à ses abonnés Premium de profiter d’un large catalogue de séries et de films, vient de lancer MiniTV en Inde. Selon TechCrunch, la firme de Jeff Bezos propose désormais aux utilisateurs du pays de bénéficier d’une large sélection de contenus vidéo directement depuis son application shopping. Financée par la publicité, cette nouvelle offre prévoit de rendre disponible de nombreux divertissement tels que des vidéos humoristiques, des tests de produits tech, des émissions en lien avec la beauté, la nourriture et la mode. Dans un communiqué, l’entreprise explique :

“Les spectateurs seront informés des derniers produits tendances par l’expert technologique Trakin Tech, des experts mode et de la beauté tels que Sejal Kumar, Malvika Sitlani, Jovita George, Prerna Chhabra et ShivShakti. Les gourmands pourront profiter du contenu de Kabita’s Kitchen, Cook with Nisha et Gobble.”