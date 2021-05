GTA V débarque sur consoles next-gen le 11 novembre

Pour le plus grand bonheur des fans, GTA 5 a enfin une date de sortie sur consoles next-gen, même si celle-ci est relativement lointaine.

© Rockstar Games

De toute la franchise GTA, GTA V est l’un des jeux préférés des joueurs aux côtés de GTA San Andreas. Après un portage plus que réussi sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC il y a quelques années, le jeu compte maintenant conquérir les cœurs des joueurs sur les consoles dernière génération. GTA V débarquera donc sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 dès le 11 novembre prochain, de quoi ravir les fans de la franchise.

Si vous possédez l’une de ces consoles et que vous n’êtes pas familier de la franchise, ce sera le moment opportun pour vous y plonger puisque le jeu va subir quelques améliorations afin d’être optimisé. Pour le moment, nous ne savons toujours pas de quelle nature seront ces améliorations, même si l’on peut se douter qu’il y aura des retouches en ce qui concerne la qualité visuelle, et l’optimisation des performances du titre.

Des nouvelles de GTA III et GTA VI

Le même jour, une version standalone de GTA Online sera également disponible, toujours sur consoles next-gen. Des bonus pour tous les joueurs sur PlayStation seront prévus et cette version sera par ailleurs offerte aux abonnés PlayStation Plus sur PS5 pendant les trois premiers mois suivant sa sortie. De plus, Rockstar a teasé l’arrivée de bonus en relation avec le 20ème anniversaire de GTA III, mais on ne sait pas encore de quoi il s’agit.

En parallèle, Rockstar donne très peu de nouvelles du prochain opus GTA, à savoir GTA VI. Alors que les rumeurs prétendaient qu’une annonce concernant le jeu n’arriverait pas avant le portage de GTA V sur consoles next-gen, cela laisse peu de chance à Rockstar de dévoiler quoi que ce soit sur GTA VI en 2021. Bien sûr, tout cela n’est que spéculation, et il faudra attendre des nouvelles du studio pour en savoir plus.