Bon plan : le OnePlus 8T en chute de 40%, AliExpress le brade 🔥

L'excellent smartphone premium OnePlus 8T chute sous les 400 euros avec cette offre signée AliExpress. Quelques mois après son lancement, il chute de manière assez brutale.

Fin 2020, le gĂ©ant OnePlus a dĂ©voilĂ© son nouveau best-seller : le OnePlus 8T. Si la nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones premium du fabricant vient de sortir, c’est bel et bien le OnePlus 8T qui bĂ©nĂ©ficie du meilleur rapport qualitĂ© prix. Si vous cherchez un tĂ©lĂ©phone haut de gamme qui coche toutes les cases, c’est vraiment un excellent produit.

Pour couronner le tout, AliExpress propose en ce moment une offre imbattable sur ce modèle haut de gamme. C’est mĂŞme la meilleure offre que nous ayons constatĂ© pour ce smartphone OnePlus 8T. En l’occurrence, il voit son prix chuter Ă 397€ au lieu de 599€, soit plus de 200€ d’Ă©conomie. Cela reprĂ©sente aussi 35% de rĂ©duction par rapport Ă son prix de dĂ©part. Sur le site marchand, il est affichĂ© Ă 415€ auquel vous pouvez retirer encore 18€ au prix avec le code FRMAY018.

Depuis plus d’une annĂ©e, AliExpress est omniprĂ©sent sur le marchĂ© français. Avec cette offre inĂ©dite sur le OnePlus 8T, il se place aussi comme un leader sur les produits haut de gamme. Le OnePlus 8T Ă ce prix-lĂ est simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix pour un tel smartphone premium.

En allant sur la fiche produit du OnePlus 8T sur AliExpress, vous remarquez plusieurs informations prĂ©cieuses : il est expĂ©diĂ© depuis un entrepĂ´t europĂ©en (la TVA est donc incluse) en 3 jours suivant votre commande. Ensuite, vous avez un droit de rĂ©tractation dans les 20 jours après le jour de livraison. Cela vous laisse pleinement le temps de tester le produit et vous assurer qu’il rĂ©ponde Ă vos besoins.

Pourquoi choisir un OnePlus 8T ?

OnePlus a longtemps positionnĂ© ses smartphones sur le crĂ©neau milieu de gamme. La marque a depuis lancĂ© plusieurs produits qui se placent dans le haut de gamme Ă l’instar de ce OnePlus 8T. Le modèle vient rivaliser avec les appareils les plus premium de Samsung ou Apple, tant sur la performance que sur le design.

Pour commencer par la partie esthĂ©tique, le OnePlus 8T ne va pas sans rappeler les anciennes gĂ©nĂ©rations. Son style sobre s’inscrit encore parfaitement dans l’ère du temps avec un produit qui se prend facilement Ă une main. Il vient avec un bel Ă©cran AMOLED de 6,55″ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. En haut Ă gauche, une petite bulle va venir cacher le capteur photo pour tous vos selfies. Les rebords sont en aluminium et le dos en verre – mais sans trace de doigts.

Le OnePlus 8T ne lésine pas non plus sur la partie photo. Sur le dos, on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 MP. La marque a bien travaillé sur les algorithmes pour mieux traiter ses images et le rendu est très réussi. Il y a toute une série de fonctionnalités (comme la vidéo en mode portrait) qui sont aussi disponibles pour les plus aventuriers.

Enfin, on peut Ă©galement parler de la puissance de cet excellent OnePlus 8T. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. C’est l’un des processeurs les plus haut de gamme du marchĂ©, ce qui assure la fluiditĂ© sur l’Ă©cran. MĂŞme si vous jouez aux jeux les plus Ă©nergivores, vous ne serez jamais déçu par la qualitĂ© de l’affichage. A noter qu’il vient avec 8 Go de RAM et qu’il est bien Ă©videmment compatible avec le rĂ©seau 5G.

Derniers points, le OnePlus 8T intègre Ă©galement une batterie de 4 500 mAh qui permet de tenir plus d’une journĂ©e et demie en usage standard. On apprĂ©cie aussi surtout la marque pour sa charge rapide 65W. En 15 minutes, vous aurez retrouvĂ© 60% de la batterie. C’est l’une des plus performantes du moment. On pourrait aussi parler de la surcouche Android Oxygen OS qui est notre prĂ©fĂ©rĂ©e du marchĂ©, mais vous pourrez l’expĂ©rimenter vous-mĂŞme.

Au final, le produit est excellent Ă tous les niveaux – et surtout Ă ce tarif-lĂ . OnePlus a toujours Ă©tĂ© reconnue pour offrir parmi les meilleurs rapports qualitĂ© prix sur le segment du milieu de gamme, et elle le confirme aussi sur le haut de gamme avec ce modèle. Pour un peu moins de 400€ (ce qui est le prix d’un milieu de gamme), ce tĂ©lĂ©phone haut de gamme est vraiment excellent.

AliExpress explose tous les scores

AliExpress est non seulement une filiale du plus grand e-commerçant au monde, mais c’est surtout l’acteur de rĂ©fĂ©rence sur le B2C. La marketplace se place dĂ©jĂ dans le Top 5 des marchands en France et elle pourrait grimper encore plus dans les annĂ©es Ă venir. Sur toutes les marques asiatiques, y compris les plus premium comme OnePlus, elle semble inatteignable.

Ses offres sont bien meilleures que tous les acteurs français. Ses relations en Asie pèsent dans la balance, et c’est pour cette raison qu’on peut voir des offres aussi agressives sur des smartphones OnePlus (ou autre). Au niveau de l’expĂ©dition, le OnePlus 8T en question est livrĂ© depuis un entrepĂ´t français dans les 3 jours après votre commande. Sur le site, vous pouvez aussi voir le nombre d’unitĂ©s restantes en stock (moins d’une centaine). A noter que vous avez ensuite 20 jours pour changer d’avis et retourner le produit.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette vente flash est tout Ă fait exceptionnelle. Le OnePlus 8T Ă ce tarif-lĂ est tout simplement un produit dingue, nous ne pouvons que vous le conseiller. Que ce soit le nombre d’unitĂ©s du code (FRMAY018) ou le nombre de produits en stock, ils sont très limitĂ©s. Si vous aviez l’intention de partir sur ce tĂ©lĂ©phone, il vaut mieux s’activer.

