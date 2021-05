Shadow double le prix de son offre de base

Sauvé de la faillite par Octave Klaba, Blade revoit ses tarifs à la hausse. Le prix de la formule de base double, passant de 14,99€ à 29,99€.

© Blade

En début d’année, Blade, l’entreprise derrière le service de cloud computing Shadow, rencontrait d’importantes difficultés financières qui l’ont mené jusqu’au redressement judiciaire. La firme française a finalement été sauvée in extremis de la faillite par Octave Klaba, fondateur d’OVH. Si Shadow ne devrait donc pas disparaître des radars pour ses quelque 100 000 utilisateurs actifs, on pouvait s’attendre à des changements, et c’est désormais chose faite avec une importante hausse des tarifs.

+15€ pour les offres Boost et Ultra

Les ambitions nouvelles d’Octave Klaba pour les services Shadow nécessitent d’embaucher de nouveaux salariés, et cela passe donc par une hausse des prix des abonnements, dont certains ont même doublé. Ainsi la formule de base Boost passe à 29,99€ par mois, soit le double du prix actuel. La formule Ultra prend 15€ et coûtera 44,99€ et l’offre Infinite prend 5€ et s’élève désormais à 54,99€ par mois. En revanche, le prix des diverses options ne devrait pas être augmenté.

Si le nouveau propriétaire de Blade augmente les prix de la sorte, c’est aussi pour débloquer la situation. Comme l’explique Yannis Weinbach, chargé des offres grand public, les anciens tarifs étaient bien trop bas, et c’est en partie ce qui aurait mené Blade à vendre ses actifs et se retrouver dans la déroute. Ces nouveaux tarifs devraient permettre à l’entreprise de sortir la tête de l’eau et d’envisager l’avenir plus sereinement avec des investissements à venir.

Quant aux abonnés qui avaient précommandés leur offre avec l’ancien tarif, ils pourront évidemment annuler leur précommande s’ils ne comptent pas payer plus cher.