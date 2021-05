Virgin Galactic confirme le prochain vol d’essai de son VSS Unity

Il s’agit d’une opération cruciale pour Virgin Galactic. L’entreprise américaine doit procéder demain à un nouveau vol d’essai habité à très haute altitude avec sa navette spatiale VSS Unity. En décembre dernier, une tentative similaire avait dû être avortée après la détection d’un problème avec l’ordinateur de bord. Il faut ainsi remonter en février 2019 pour voir une de leurs navettes s’élever à très haute altitude. À l’époque, l’appareil avait réussi à dépasser une vitesse de Mach 3.04, et une altitude de 89,8 km. Depuis, l’entreprise a mené à bien plusieurs autres vols tests, mais tous ont été réalisés à des altitudes bien moins élevées, environ 15 km.

The next rocket-powered test flight of VSS Unity will be conducted on May 22nd from Spaceport America, New Mexico, pending weather and technical checks. https://t.co/ZxuoZuBmJz pic.twitter.com/EiZ8oBLEME

— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 20, 2021