Harry Potter : et si les acteurs étaient tous américains ?

Des fans ont dévoilé une vidéo utilisant la technologie du deepfake. Ils ont imaginé un tout nouveau casting des films Harry Potter, avec uniquement des acteurs américains. Morgan Freeman dans la peau de Dumbledore, vous en rêviez ? Ils l’ont fait.

© Warner Bros

Et si le casting de la saga Harry Potter était essentiellement américain ? Dès le début du développement avec Warner Bros, J.K Rowling a exprimé le souhait de ne recruter que des acteurs anglais pour la saga Harry Potter. Si le réalisateur américain Chris Columbus a tenté de faire appel à plusieurs stars Hollywoodienne pour son film, comme Robin Williams qu’il voyait bien incarner Hagrid, il s’est heurté au refus de l’écrivaine très soucieuse de la manière dont ses romans seront portés à l’écran.

Plus de 20 ans plus tard, des fans du petit sorcier ont ré-imaginé le film avec cette fois-ci des stars américaines dans les rôles des professeurs. Grâce au deepfake, ils ont en effet remplacé le visage des acteurs originaux pour les remplacer par d’autres célébrités. Ainsi, on découvre Morgan Freeman dans la peau de Dumbledore ou Meryl Streep dans celle du professeur McGonagall. Ou découvre aussi un Severus Rogue bien différent de celui incarné par le regretté Alan Rickman. Dans la vidéo, c’est Adam Driver qui l’interprète. L’acteur révelé dans la série Girls et connu du grand public pour son rôle dans Star Wars fait face à un Voldemort joué par Nicolas Cage. On retrouve également Matthew McConaughey (Ollivander), Samuel L. Jackson (Maugrey Fol œil), Bob Odenkrik (Professeur Lupin) et Melissa McCarthy (Molly Weasley). La palme du choix le plus étonnant revient à Hagrid qui dans cette version est incarné par Jason Momoa, oui oui l’acteur d’Aquaman et Game of Thrones.

Si ce film loufoque ne verra jamais le jour, la saga n’est pas morte et enterrée pour autant. En 2022, Les Animaux Fantastiques reviendront pour un troisième opus. Le rôle de Grindelwald a été confié à Mads Mikkelsen. L’acteur remplace Johnny Depp qui a été écarté du projet en 2020. Cette année, HBO devrait également célébrer les 20 ans du premier opus, avec deux programmes inédits.

Acheter l’intégrale Blu-ray de la saga Harry Potter