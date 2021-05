Samsung prêt à lancer des smartphones enroulables ?

Samsung vient de déposer les noms de Galaxy Z Roll et Galaxy Z Slide auprès de l’EUIPO. Vers le lancement d’une nouvelle gamme à écran coulissant ?

© Samsung Display

Tandis que les smartphones pliants commencent peu à peu à se multiplier sur le marché, comme en témoigne le dernier Xiaomi Mi Mix Fold, une nouvelle espèce de smartphone commence déjà à pointer le bout de ses pixels. On a pu en avoir un exemple avec l’Oppo X 2021, un prototype de smartphone dont l’écran ne se plie pas dans un sens ou dans l’autre, mais s’enroule et se déroule à l’intérieur de l’appareil. Le concept a de quoi séduire, puisqu’on peut ainsi profiter des mêmes avantages qu’un smartphone pliant façon Galaxy Z Fold 2, soit un deux-en-un proposant à la fois un smartphone et une petite tablette, l’épaisseur et le second écran en moins.

Justement, Samsung envisagerait un smartphone de ce type, si l’on en croit deux nouveaux dépôts de marques effectués auprès de l’Office européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO). Deux noms ressortent de ce dépôt : Galaxy Z Roll et Galaxy Z Slide, qui pourraient tous deux désigner un seul et même appareil à écran enroulable. Pour l’heure, nous n’en savons pas plus sur ce mystérieux appareil, ni même la certitude qu’il puisse être commercialisé un jour. Il n’empêche que cela prouve que Samsung a des projets en la matière.

Royole sur le pont

Royole était déjà le premier constructeur au monde à lancer un smartphone pliant, avant même le lancement du Samsung Galaxy Fold premier du nom. Il est donc plutôt logique que la marque continue de fournir des efforts afin d’imaginer comment faire évoluer la technologie de l’écran flexible.

Pour cela, le constructeur vient justement de dévoiler un nouvel écran micro-LED de 2,7 pouces avec une définition de 96 x 60 pixels. Si la résolution de la dalle peut paraître dérisoire, l’intérêt est tout autre : l’écran peut être plié et se tordu dans tous les sens. De ce fait, le champ des possibles est tout simplement colossal, même si ce n’est encore qu’un concept à l’heure actuelle. Une chose est sûre, les smartphones à écrans flexibles nous réservent encore de bonnes surprises dans les années à venir.