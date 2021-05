Game of Thrones : HBO accélère le développement de l’un des spin-offs

Baptisée 10 000 ships, la série explorera le destin de la Princesse Nymeria, lors de son voyage entre Essos et Dorne plus de 1 000 ans avant Game of Thrones.

En 2019, Game of Thrones tirait sa révérence après 8 années de bons et loyaux services. Si la série d’HBO ne devrait pas revenir sur nos écrans, son univers lui continue d’intéresser la chaîne américaine. Elle développe déjà un premier spin-off, baptisé House of The Dragons, qui sera diffusé dès 2022. HBO a également d’autres projets dans ses cartons, qu’elle compte bien développer pour surfer sur la popularité de la licence. D’ailleurs, les choses s’accélèrent en coulisse selon Deadline, qui vient d’annoncer que la firme a recruté une scénariste pour la série baptisée 10 000 ships.

1 000 ans avant la mort de Robert Baratheon, elle s’intéressera à la princesse Nymeria (dont Arya a rendu un hommage en nommant sa louve dans la saison 1). La série suivra cette aventurière et des derniers survivants Rhoynars entre Essos et Dorne après leur défaite contre Valyrian Freehold lors de la deuxième guerre des épices.

Pour écrire cette nouvelle série, HBO a fait appel à la productrice de Helstrom et Person of Interest, Amanda Segel. Elle a aussi signé le scénario de certains épisodes de The Good Wife pour CBS. Pour l’instant, HBO n’a rien confirmé et il faudra sans doute attendre encore quelques mois avant de connaître les détails de ce projet. On ne devrait pas le découvrir sur nos écrans avant un moment, sans doute le temps pour HBO d’installer son autre série et de voir l’accueil qui lui sera réservé.

Au moins 3 autres séries au programme

HBO ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin et préparerait deux autres spin-offs pour les prochaines années. Sea Snake, créée par Bruno Heller (Rome) suivra l’histoire de Lord Corlys Velarion, un puissant seigneur de la maison Velaryon de Lamarck qui a vécu sous le règne de Viserys 1er. Aventurier et politicien, il a entrepris de nombreux voyages à travers le royaume de Westeros. On devrait aussi découvrir prochainement Dunk and Egg, basée sur les nouvelles populaires de l’auteur comme The Hedge Knight ou The Sworn Sword, elle suivra les aventures de l’écuyer Aegon V Targaryen (Egg) et son ami Ser Duncan le Grand (Dunk). Sorte de “buddy movie” à la sauce Martin, la série n’a en revanche pas encore de scénariste.

