Finalement, le mème “Charlie bit my finger” reste sur YouTube

« Charlie bit my finger » aurait dû être supprimé de la toile après sa vente sous la forme d’un NFT. Son acheteur s’est ravisé et a finalement décidé de laisser la vidéo sur YouTube.

© Capture d'écran YouTube @HDCYT

En début de semaine, la célèbre vidéo virale « Charlie bit my finger » s’arrachait pour près de 760 999 dollars aux enchères sous la forme d’un NFT. Pour rappel, il s’agit de jetons non-fongibles, des certificats numériques d’authenticité s’appuyant sur la technologie de la blockchain qui attestent que l’objet est unique.

Ces NFT coexistent généralement avec leur équivalent réel. Par exemple, lorsque le premier tweet de l’histoire s’est vendu sous cette forme pour près de 2,9 millions de dollars, il n’a pas pour autant été supprimé de Twitter. Néanmoins, son acquéreur s’assure d’avoir l’exemplaire unique du tweet, un peu comme s’il possédait une oeuvre d’art authentique.

Mais dans le cas de « Charlie bit my finger », c’est quelque peu différent. Suite à sa vente, la vidéo aurait dû disparaître totalement de la toile, comme l’avaient annoncé ses créateurs, pour simplement être « commémoré sur la blockchain ». On pensait alors que c’était les derniers moments pour profiter de ce mème culte avant qu’il ne disparaisse pour toujours des méandres d’Internet.

“Charlie bit my finger” sauvé in extremis

Coup de théâtre final. « Charlie bit my finger » restera finalement accessible à tous les internautes. « Après la vente aux enchères, nous avons contacté l’acheteur qui a fini par décider de garder la vidéo sur YouTube », a ainsi déclaré Howard Davies-Carr, père des deux frères qui ont engendré ce mème, dans une interview pour Quartz relayée par Engadget. « L’acheteur a estimé que la vidéo était un élément important de la culture populaire et qu’elle ne devait pas être supprimée. »

14 ans après sa mise en ligne et presque 900 millions de vues plus tard, la vidéo « Charlie bit my finger » pourra donc continuer d’accumuler les records sur YouTube. Quant à l’argent issu de la vente, il devrait être insufflé dans les études universitaires d’Harry et Charlie, les deux enfants stars de la vidéo. Tout est bien qui finit bien.