Monster Hunter : toutes les nouveautés dévoilées lors de l’événement

L'événement Monster Hunter a été riche en annonces, surtout concernant Monster Hunter Stories 2 attendu en juillet.

© Capcom

Ce 26 mai, Capcom a diffusé un événement spécial Monster Hunter afin de détailler les nouveautés de Monster Hunter Rise et de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour le très attendu Monster Hunter Stories 2. Dans celle-ci, on découvre un énorme trou baigné d’une lumière rouge mystérieuse qui rendrait fous les monstres qui s’y approchent. Elle nous en apprend plus sur la guilde, les Rathalos disparus ainsi que sur certains personnages qui font leur grand retour. En complément de cette bande-annonce inédite, Capcom a dévoilé des détails autour des Monsties et de leur évolution.

Capcom explique qu’afin de « collecter de nouveaux œufs de Monsties, les joueurs devront sonder les profondeurs de toutes les tanières de Monstres qu’ils trouveront lors de leur périple. Ces antres sont de toutes formes et de toutes tailles. Les plus prisées contiennent des œufs de Monstres rares possédant potentiellement des gènes plus précieux. Après être retournés aux écuries avec de nouveaux œufs, les joueurs pourront les faire éclore pour découvrir les nouveaux Monsties qu’ils auront acquis, et utiliser la fonction Rite de transmission pour transférer des gènes uniques d’un Monstie à un autre ». De plus, en combinant les gênes vous pouvez personnaliser votre équipe de Monsties afin qu’elle soit spécialisée dans un domaine particulier ou qu’elle ait des compétences hétéroclites.

Quoi de neuf avec la version 3.0 de Monster Hunter Rise ?

En ce qui concerne Monster Hunter Rise, la version 3.0 est d’ores et déjà disponible. La mise à jour est gratuite et elle amène deux nouveaux monstres : le premier est le Valstrax écarlate. Il s’agit d’un des monstres mythiques de Monster Hunter Generations Ultimate. Le deuxième monstre à rejoindre le jeu est le Zinogre supérieur. Une nouvelle fin a également été ajoutée à l’histoire, c’est donc le moment de la recommencer si vous l’aviez déjà terminée. Enfin, Capcom a ajouté de nouvelles quêtes pour certains monstres supérieurs.

En plus de tout cela, Capcom a également dévoilé un calendrier des mises à jour à venir. La version 3.1 arrivera à la fin du mois de juin, la version 3.2 au moins de juillet et la version 3.3 au mois d’août. Chacune de ces mises à jour apportera du contenu additionnel ainsi que des quêtes événements. Capcom a donc tout prévu pour votre été, tout en sachant que Monster Hunter Stories 2 est également attendu le 9 juillet prochain.

