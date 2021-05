Jeff Bezos ne sera plus le patron d’Amazon le 5 juillet

C'est le 5 juillet prochain que Jeff Bezos laissera officiellement sa chaise de PDG d'Amazon à son successeur, Andy Jassy, qui est actuellement à la tête d'AWS (Amazon Web Services). Une page se tourne pour le mastodonte du e-commerce.

© Amazon

Jeff Bezos, qui a fondé Amazon sur des bases très modestes il y a 27 ans, quittera son bureau de CEO le 5 juillet, a-t-il annoncé aux actionnaires de ce qui est devenu le géant mondial du commerce en ligne, de l’hébergement et des services web, et qui a de grosses ambitions dans la vidéo en streaming avec le rachat cette semaine de la MGM.

L’incroyable succès d’Amazon

Personne n’a été surpris par cette annonce : Jeff Bezos avait déclaré début février qu’il comptait passer la main à Andy Jassy cette année. Mais il n’avait pas précisé quand. La date de ce départ n’a pas été choisie au hasard, Amazon s’étant constitué en entreprise le 5 juillet 1994. Une « date sentimentale » pour le fondateur du groupe.

En 27 ans d’existence, Amazon a profondément évolué même si le principe reste à la base de vendre des produits en ligne. Après avoir débuté avec les livres, Amazon s’est diversifié en distribuant à peu près tout ce qui est possible et imaginable. L’entreprise est aussi devenue un constructeur informatique d’abord avec les liseuses Kindle, ce qui lui a permis de devenir le numéro un mondial du marché du livre numérique, puis avec les tablettes et les box de streaming (l’incursion dans le secteur des smartphones, avec le Fire Phone, s’est soldée par un désastre).

Ce succès a propulsé Jeff Bezos dans le top 3 des plus grosses fortunes mondiales, dont il occupe souvent la première place. Le milliardaire garde quand même un pied dans son entreprise : il va en effet devenir président exécutif du conseil d’administration d’Amazon, d’où il pourra surveiller la direction de son successeur. Andy Jassy n’est pas un inconnu dans la galaxie Amazon, c’est lui qui gère AWS et son succès.

Le futur retraité restera donc très occupé, ce d’autant qu’il veut s’investir davantage dans ses autres activités, qu’il s’agisse du quotidien américain le Washington Post, son entreprise spatiale Blue Origin, ou encore sa fondation caritative.