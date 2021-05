L’Astro City Mini de Sega bientôt disponible en France !

C'est la nouvelle qu'attendait tous les joueurs fans des bornes d'arcade Sega ! L'Astro City Mini va bel et bien sortir en Europe et en France, avec 36 jeux dont des titres très rares. Mais attention, la mini console n'est pas donnée…

© Sega

Après un lancement japonais puis américain, la distribution de l’Astro City Mini s’étend en Europe. La mini console, produite pour fêter les 60 ans de Sega, est actuellement en précommande au prix de 159,99 € en France sur Amazon, avec une livraison prévue pour le 25 juin.

36 jeux plus un inédit

La borne Astro City a fait fureur dans les années 90 au Japon dans les salles d’arcade (plus de 50.000 unités distribuées). La version Mini est une reproduction au 1/6e de la borne, elle intègre un écran de 3,9 pouces (480 x 800), un joystick et six boutons. Surtout, la console embarque 37 jeux parmi les plus connus des salles d’arcade de l’époque, et aussi des titres jamais vus en Europe… Ainsi qu’un jeu jamais sorti nulle part, Dottori Kun, connu des seuls experts.

Parmi les jeux en question, on trouvera notamment : Virtual Fighter, Space Harrier, Rad Mobile, Fantasy Zone, Altered Beast, Golden Axe, Golden Axe, The Revenge Of Death Adder, Alien Syndrome, Alien Storm, Wonder Boy, Wonder Boy In Monster Land, Wonder Boy III Monster Lair, Shinobi, Shadow Dancer, Cyber Police Eswat, Crack Down, Gain Ground, Quartet 2, Puyo Puyo, Puyo Puyo 2, Columns, Columns II, Stack Columns, Bonanza Bros., Tant-R, Ichidant-R, Thunder Force AC, Sonic Boom, Dottori Kun, Flicky, Sega Ninja, My Hero, Arabian Fight, Dark Edge, Cotton, Alex Kidd with Stella The Lost Stars, Scramble Spirits.

De quoi passer de longues heures devant la petite console, ou devant son téléviseur puisqu’il est possible de brancher le boîtier en HDMI. Si l’impact nostalgique est très fort, par contre les joueurs européens doivent être prévenus qu’ils paieront plus cher leur Astro City Mini : l’appareil est en effet vendu 129,99 $ aux États-Unis…