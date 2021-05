Royole dévoile un écran très flexible prêt pour tous les usages

Royole, un des spécialistes des smartphones pliables, a dévoilé une innovation à l'occasion du SID 2021 : le premier écran flexible micro-LED compatible avec les processus industriels actuels. De quoi accélérer le développement et la production de ce type d'appareils.

© Royole

Les écrans flexibles reposent sur des circuits électroniques extensibles et « élastiques », ils doivent continuer à fonctionner même quand l’écran prend des formes originales. Ces dalles peuvent être pliées et enroulées, il doit être possible de les façonner en trois dimensions dans des formes libres, par traction ou torsion, dans des formats convexes ou concaves.

Un écran qui se tire

Royole affirme que sa technologie ouvre des possibilités que les écrans flexibles actuels ne sont pas capables d’offrir. Les écrans du fabricant peuvent ainsi trouver une place sur des appareils plus compacts ou qui ont des designs qui sortent de l’ordinaire (dôme, sphère…). Cette souplesse devrait donner des idées aux constructeurs des secteurs de la santé, du sport et de la mode, ainsi que le transport.

Dans le détail, Royole explique que sa technologie permet d’étirer un écran jusqu’à 130 % de plus, il peut aussi tenir le choc dans un environnement d’une température allant jusqu’à 40 degrés. L’écran affiche une définition de 120 pixels par pouce, suffisant pour des ordinateurs portables. Par ailleurs, ces écrans flexibles peuvent être utilisés dans des situations nécessitant une semi-transparence comme sur les pare-brises ou encore les lunettes de soleil.

Le fabricant a dévoilé un premier écran expérimental visant à confirmer la technologie et le processus de production. Il s’agit d’un modèle de 2,7 pouces, d’une résolution de 96 x 60. Il faudra cependant attendre que des constructeurs signalent leur intérêt pour voir débarquer les premiers produits équipés de cette technologie.