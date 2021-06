Toy Story : un remake live-action ? Non merci !

Sur Instagram, un artiste à imaginer à quoi ressembleraient les personnages de Toy Story s'ils étaient transposés dans le réel. Le résultat, bien qu'impressionnant, confirme qu'une adaptation live-action serait loin d'être une bonne idée.

Toy Story aura marqué des générations de spectateurs biberonnés aux productions Disney et Pixar. Le film de John Lasseter a depuis eu droit à plusieurs suites dans les salles obscures, des séries animées sur Disney Channel et plus récemment sur Disney+. Lightyear avec Chris Evans dans le rôle-titre est aussi en développement et devrait nous raconter l’histoire de l’homme qui a inspiré les fabricants de jouet pour créer Buzz L’éclair, celui derrière la fameuse citation “vers l’infini et l’au delà.” L’univers a donc largement été exploré par les différents créatifs de Pixar, mais jamais il ne s’était offert une incursion dans le réel.

C’est désormais chose faite. Sur Instagram, un artiste passionné de jeux vidéo a dévoilé une version live-action de chacun des protagonistes qui peuplent la saga. Ce créateur de personnages pour des titres vidéoludiques, des films et des cinématiques a imaginé à quoi ils pourraient ressembler s’ils étaient faits de chair et d’os. Le résultat, bien qu’ impressionnant, confirme qu’une adaptation en prise de vues réelles serait vraiment une mauvaise idée. Si les personnages humanoïdes comme Woody et Jessie s’en sortent plutôt bien, Monsieur Patate et les Aliens pourraient donner des cauchemars à nos chères petites têtes blondes.

Sur son Instagram, Hossein Diba a consacré plusieurs publications à des sagas vidéoludiques et cinématographiques. Il a notamment créé une version live-action de Joël de The Last of Us. Pour rappel, une série est en développement chez HBO et mettra en scène Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux. On ne peut que vous conseiller de faire un tour sur son compte découvrir entre autres : un Homer Simpson plus vrai que nature et une version réaliste et flippante de Mario.

En attendant, vous pouvez retrouver les personnages de Toy Story, en animation, sur Disney+.