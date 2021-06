E3 2021 : Nintendo confirme son Direct pour le 15 juin

Des nouvelles de l’E3 2021 viennent de tomber, et elles concernent la future conférence de Nintendo. En effet, sur Twitter, l’entreprise a confirmé que son Nintendo Direct aura lieu le 15 juin à 18h heure française. La conférence durera approximativement 40 minutes et permettra aux fans d’en savoir plus sur les jeux à venir sur Nintendo Switch. Nintendo précise que la plupart des jeux présentés sortiront au cours de l’année 2021. Après le Nintendo Direct, l’entreprise organisera également une session de live de 3h, entièrement consacrée à du gameplay inédit. Pour cela, Nintendo donne rendez-vous aux fans juste après la conférence principale sur le site de Nintendo Treehouse : Live.

Immediately after the #NintendoDirect, continue watching for roughly 3 hours of deep dives on gameplay for a handful of #NintendoSwitch games in Nintendo Treehouse: Live.

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 2, 2021