Thor 4 : Chris Hemsworth célèbre la fin de tournage avec une image inédite

Clap de fin pour Love and Thunder. Le quatrième opus de la saga Thor vient de terminer son tournage. Sur Instagram, l’interprète du dieu nordique a partagé une image inédite. Il faudrait faire nos adieux à “Fat Thor”.

© Disney

En 2022, le dieu nordique va faire son grand retour sur nos écrans. Sous la houlette de Taïka Waititi, Thor reviendra pour un quatrième opus de ses aventures. Le tournage vient de se clore et l’acteur principal a profité de cette occasion pour partager une image inédite. On le retrouve aux côtés du réalisateur, qui incarne également son comparse : Korg. Si l’image ne donne que très peu d’informations sur l’intrigue qui sera déroulée dans ce nouveau chapitre, elle permet néanmoins de confirmer une rumeur qui circule depuis longtemps sur les internets. Il faudra effectivement faire nos adieux au dépressif Fat Thor qui nous avait offert de belles séquences humoristiques dans Endgame. Pour rappel, après sa défaite face à Thanos et la mort de tous ses proches, le dieu en apparence intouchable avait sombré dans l’alcool et la nourriture, passant ses journées à jouer à Fortnite avec Korg. Après le retour de ses amis et la mort du Titans violet, le personnage incarné par Chris Hemsworth, semble avoir repris du poil de la bête. Adieu le gros bidou et bonjour les biceps proéminents ! Il retrouve son look des premiers épisodes, toujours avec un œil bionique en revanche. Il est visiblement prêt à en découdre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Natalie Portman va faire son grand retour

Côté intrigue, Marvel ne semble pas vraiment enclin à nous en dire plus. On sait en revanche que plusieurs personnages du MCU devraient passer une tête, à l’image des Gardiens de la Galaxie. L’équipe menée par Starlord s’offre une incursion dans l’univers de Thor, avant d’avoir droit à son troisième et dernier long-métrage réalisé par James Gunn. Christian Bale, qui jouait Batman pour Christopher Nolan, rejoindra l’écurie Marvel et devrait incarner Gorr The God Butcher. Le personnage, apparu pour la première fois dans Thor : Gof of Thunder #2 en 2013 est né sur une planète sans nom dont les habitants vénéraient des dieux qu’ils n’avaient jamais vus. Lorsque sa famille meurt, il jure de tuer ses figurines divines qui n’ont rien fait pour empêcher cette tragédie.

Natalie Portman, qui incarne l’ex petite-amie de Thor, sera également de la partie. Elle devrait même récupérer le marteau et se transformer elle aussi en déesse. Dans les comics, elle obtient ses pouvoirs après que Thor ait perdu les siens. Se montrant digne de Mjolnir, elle jura de protéger la Terre. Rien n’indique pour le moment si le film prendra la même direction, mais il faudra sans doute s’attendre à ce qu’elle collabore avec Thor pour combattre Gorr.

En attendant la sortie de Thor : Love and Thunder, le 4 mai 2022, vous pouvez d’ores et déjà voir ou revoir les trois précédents opus sur Disney+. La plateforme va également consacrer une série à son frère adoptif. Loki débarque le 9 juin prochain.

