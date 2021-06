Dexter se la coule douce dans le trailer de la saison 9

À plusieurs mois de sa sortie, la saison 9 de Dexter continue de se dévoiler avec des images inédites. Showtime a partagé un nouveau teaser, dans lequel on découvre la nouvelle vie du serial killer. Ce n’est visiblement pas un long fleuve tranquille.

Showtime

Showtime fait monter la pression, en dévoilant bon nombre d’images et de teaser de la nouvelle saison de Dexter. Plus de huit ans après avoir tiré sa révérence, la série s’apprête à revenir pour dix nouveaux épisodes. Située dix ans après le final diffusé en 2013, cette nouvelle saison suivra le serial killer dans sa nouvelle vie. Après avoir survécu à l’ouragan Laura, Dexter vit désormais bien loin de Miami, sous une autre identité dans la petite ville d’Iron Lake. Dans la peau de Jim Lindsay, en hommage à l’auteur des romans, il semble s’être bien intégré et est même une figure populaire auprès des habitants. Mais ses vieux démons pourraient rapidement le rattraper, en témoignent les dernières secondes.

Après un final plus que controversé, Dexter revient aux mains de Clyde Phillips. Il sera à l’écriture aux côtés de James Manos Jr. Derrière la caméra, on retrouvera Marcos Siega. Le cinéaste avait déjà travaillé sur plusieurs épisodes de la huitième saison. Côté casting en revanche, aucun retour, hormis celui de Michael C.Hall dans le rôle-titre, n’a été annoncé. Néanmoins, selon la nouvelle recrue Jamie Chung (Once Upon a Time) plusieurs têtes familières devraient faire une apparition. On pourrait par exemple s’attendre à ce que Dexter retrouve sa famille, même si Hannah et Harrison étaient en Argentine au moment de la saison 8. Dans tous les cas, Showtime nous donne rendez-vous cet automne. En France, aucune date de sortie. Dans nos vertes contrées, elle était précédemment diffusée sur Canal+ et TF1.

