E3 2021 : une cérémonie de remise de prix aura lieu le 15 juin

Cela devrait encourager les annonceurs à mettre les bouchées doubles lorsque ce sera à leur tour de présenter leurs jeux à venir.

Dans le cadre de l’E3 2021, l’ESA va organiser une cérémonie de remise de prix à l’issue des quatre jours du salon. Les membres du jury seront composés de nos confrères de chez IGN, GameSpot, PC Gamer, et GamesRadar+. Durant les quatre jours que dure l’événement, ils devront déterminer quel est le jeu « le plus attendu de l’E3 » ainsi que le jeu « le plus attendu pour chaque annonceur ». Stanley Pierre-Louis, CEO de l’ESA, a déclaré que « pour l’événement de cette année, nous collaborons avec les rédacteurs de certains des plus grands médias de jeux vidéo du monde pour créer la cérémonie officielle des prix de l’E3 2021, qui récompensera les jeux les plus attendus du salon. La diffusion va être riche en annonces et révélations passionnantes, et célébrer les éditeurs et développeurs innovants est une façon idéale de clôturer l’E3 2021 ».

On pourrait presque reconstituer le planning

Pour le moment, la programmation officielle n’a pas été entièrement dévoilée et l’on ne peut avoir une idée du déroulement de l’événement qu’en rassemblant les pièces du puzzle déjà disponibles. Pour rappel, la conférence Ubisoft aura lieu le samedi 12 juin à 21h, la conférence Bethesda x Xbox aura lieu le dimanche 13 juin à 19h et la cérémonie de remise de prix aura donc lieu le mardi 15 juin, mais on ne sait pas à quelle heure.

L’on sait également que plusieurs visages familiers vont faire leur apparition. C’est notamment le cas de T-Pain, les membres des équipes professionnelles 100 Thieves et Team Liquid, ainsi que le casting de Mythic Quest. Ces personnalités publiques participeront à l’E3 au travers des conférences de certains annonceurs, ou bien au travers du programme « Voices of E3 ». Avec ce programme, les organisateurs espèrent aborder des thèmes tels que l’accessibilité, l’évolution des jeux vidéo dans les médias ou encore la diversité des joueurs.