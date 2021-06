Google lance les Pixel Buds A-Series, une version allégée de ses précédents écouteurs

Commercialisés près de moitié moins cher que les Pixel Buds, les Buds A-Series embarquent presque toutes les fonctionnalités de leurs prédécesseurs.

En juillet dernier, Google dévoilait ses premiers écouteurs True Wireless. Les Google Pixel Buds promettaient des performances sonores haut de gamme avec un design minimaliste. Un an plus tard, la marque applique la même stratégie que pour ses smartphones et dévoile son nouveau modèle à prix réduit. Les Google Pixel Buds A-Series embarquent plusieurs des fonctionnalités qui ont fait le succès de leurs prédécesseurs. Ainsi, on retrouve Google Assistant qui pourra être activé sans les mains, d’un simple “Ok, Google”. Vous pourrez alors demander la météo, augmenter ou diminuer le volume sonore ou activer la lecture vocale de vos notifications. Au delà de ses commandes, les Pixel Buds-A Series permettent également de traduire des conversations en temps réel dans plus de 40 langues au creux de vos oreilles si vous utilisez un smartphone Pixel ou Android à partir de la version 6.0. Vous pourrez par exemple dire “Ok Google, aide-moi à parler en japonais” pour démarrer une conversation avec votre interlocuteur.

Un son adaptatif pour profiter de ses écouteurs partout et n’importe quand

La qualité du son pouvant être affectée par les bruits qui vous entoure, Google a doté ses nouveaux écouteurs d’un son adaptatif qui augmente ou diminue le volume en fonction de votre environnement. Ainsi, lorsque que vous passez du calme de votre maison ou appartement au brouhaha de la rue ou des transports en commun, les Pixel Buds-A Series s’adapteront à toutes les situations. Cette qualité sonore est également renforcée par la présence de hauts-parleurs dynamiques de 12 mm conçus pour offrir “un son riche, clair et naturel avec la possibilité d’obtenir encore plus de puissance dans les basses fréquences grâce à l’amplification des basses” avance la marque.

Qui dit prix révisé, dit quelques concessions du côté des fonctionnalités, mais la différence n’est pas aussi grande que l’on pourrait l’imaginer. Il faudra par exemple faire l’impasse sur le fini mat des écouteurs. On constate par exemple la disparition du contrôle du volume par les gestes ainsi que l’absence de la recharge sans fil du boîtier. D’ailleurs côté autonomie, les Pixel Buds-Series A ont de solides arguments. Dans son communiqué, la firme annonce jusqu’à 5 heures d’écoute en continu et plus de 24 heures avec l’étui de recharge. Grâce à la technologie de charge rapide, 15 minutes de recharge offrent jusqu’à 3 heures de lecture de contenus audios.

Un design presque identique

Petits, les nouveaux écouteurs Google misent sur le même design que la précédente itération de la marque. On retrouve ainsi l’arc stabilisateur qui assure un ajustement léger mais stable tandis que l’évent pour sons ambiants permet d’éviter la sensation d’oreilles bouchées. Deux coloris sont proposés, le Résolument Blanc s’offre quelques nouveautés avec l’ajout de subtiles nuances de gris. Une option plus foncée est également au programme, avec le coloris Olive. Pour les sportifs, ou tout simplement les habitants d’une région humide, les Pixel Buds A-Series résistent à la sueur et à l’eau grâce à une certification IPX4. Concrètement, la résistance à l’eau n’est pas permanente. Vous ne pourrez donc pas faire votre footing sous une pluie diluvienne, mais cela permet de s’assurer de ne pas les griller à la moindre petite averse.

Les Pixel Buds-A Series seront commercialisés à partir de 99 euros, soit près de la moitié du prix des précédents modèles. L’inscription sur la liste d’attente déjà ouverte sur le site de la marque. Seule la version blanche est pour le moment accessible en France.