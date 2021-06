PS VR : Sony annonce 7 nouveaux jeux VR

Parmi ces nouveaux jeux, une licence inédite a été dévoilée au grand public et elle s’intitule Arashi : Castles of Sin.

© Sony

Hier dans la soirée, Sony a organisé un PS VR Spotlight, destiné à l’actualité des prochains jeux VR à venir. Faute d’avoir une date de sortie officielle pour le PSVR nouvelle génération, Sony a précisé que tous les jeux mentionnés sortiraient sur l’ancien modèle, qui commence à dater. Au total, 7 jeux ont été présentés avec du contenu inédit et des nouvelles informations. Si la grande majorité d’entre eux étaient déjà connus du public, nous avons tout de même eu droit à une nouvelle licence.

Elle s’intitule Arashi : Castles of Sin et elle dépeint un Japon féodal dans lequel vous incarnez un shinobi – ou ninja – devant défendre son clan des ennemis. Pour vous accompagner, vous aurez un loup nommé Haru qui vous suivra où que vous alliez. Le titre sortira dès cet été sur PSVR.

Puzzle Bobble 3D : Vacation Odyssey

Ensuite, Sony a annoncée l’arrivée de Puzzle Bobble 3D : Vacation Odyssey. S’il est déjà disponible sur Oculus Quest, la plateforme concurrente, le jeu en 3D devrait arriver en cours d’année sur PSVR

Wind and Leaves

Dans Wind & Leaves, qui a présenté une nouvelle vidéo de gameplay, vous devrez jouer avec votre environnement et le transformer pour mieux le préserver. Cette ode à la nature sera disponible sur PSVR le 27 juillet prochain.

After the Fall

After the Fall est un jeu de survie en coopération dans un monde post-apocalyptique peuplé de créatures zombiques. Sony a dévoilé un nouveau trailer pour celui-ci que vous pouvez regarder sur Youtube, mais n’a dévoilé aucune date de sortie pour le moment. C’est pourtant un jeu qui avait été annoncé il y a quelques années, en 2019. On peut s’attendre à une sortie dans le courant de l’année.

Fracked

Cet été 2021, le titre Fracked est également attendu. Il s’agit d’un jeu d’infiltration et d’action dévoilé dans une nouvelle vidéo de gameplay.

Wanderer

Sony a donné des nouvelles du titre Wanderer, un jeu narratif dans lequel vous jouez avec le temps présent, mais aussi le passé et le futur, tout en vivant certains événements historiques importants. Wanderer est lui aussi prévu pour cet été sur PSVR et se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.

Sniper Elite VR

Enfin, le dernier jeu présenté est Sniper Elite VR. Bien connue des joueurs sur consoles et PC, la franchise revient dans un jeu en réalité virtuelle dès le 8 juillet prochain. Le style de Rebellion Developments semble rester le même, bien que la VR ajoutera un aspect immersif inédit.