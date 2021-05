Oculus Quest : la dernière mise à jour vous permet de vous enregistrer en partie

Vous pourrez enregistrer le gameplay que vous voyez dans votre casque, tout en ajoutant l'image de votre propre personne par dessus.

Alors que ni l’Oculus Quest Pro ou 3 ne sont pas attendus de si tôt, la version originale et l’Oculus Quest 2 continuent d’être perfectionnés à l’aide de mises à jour fréquentes. La version 29 de ces casques va bientôt être déployée et elle amène avec elle de nouvelles fonctionnalités plutôt sympathiques. Parmi elles, Oculus ajoute la prise en charge du Live Overlay, qui vous permet de vous enregistrer en train de jouer tout en enregistrant également votre partie en vue à la première personne. De cette manière, l’image de votre personne se retrouve superposée à celle du jeu. Le seul souci, c’est que cette option est réservée aux utilisateurs d’iPhone, XS ou plus récents, qui possèdent un casque Quest, évidemment, et l’application Oculus mis à jour avec la dernière version.

Cette fonctionnalité peut être comparée à l’outil de créateur de réalité mixte également proposé par Oculus, mais qui a besoin d’un ordinateur pour fonctionner. Contrairement à celui-ci, le Live Overlay ne vous montre pas progressant dans votre environnement, mais superpose l’image de vous en train de jouer à celle que vous avez dans le casque.

Le multi-compte débarque enfin sur Quest

Oculus vous permet également d’enregistrer ce que vous dîtes pendant vos parties grâce au microphone intégré au casque. De plus, le partage d’application et la création de multi-comptes est désormais disponible sur le casque original, et n’est donc plus exclusif au Quest 2, très pratique pour les personnes qui utilisent un casque par foyer. Cela permettra aux utilisateurs d’ajouter des comptes secondaires, qui auront leur propre progression sur les jeux, et avec lesquels le compte principal pourra partager des applications. D’autres nouveautés sont à venir avec cette mise à jour, telle que l’intégration d’Infinite Office pour les appareils iOS, qui sont détaillées dans le post de blog d’Oculus.