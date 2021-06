Apple : comment suivre la WWDC 2021 en direct ?

Ce soir, Apple ouvrira le bal de sa traditionnelle WWDC, son événement annuel consacré aux logiciels. Comme suivre la conférence en direct et quelles nouveautés attendre ?

Crédits : Apple

Ce soir s’ouvrira le traditionnel événement annuel d’Apple consacré aux nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, la Worldwide Developer Conference. L’événement se déroulera du 7 au 11 juin, et débutera par la fameuse conférence d’ouverture qui aura lieu ce soir à 19h (heure française). Vous pourrez la suivre en direct aussi bien sur la page dédiée du site officiel d’Apple, sur vos appareils Apple depuis l’application Apple TV, ou encore sur YouTube, via le livestream ci-dessous.

Cette année, Apple devrait lever le voile sur iOS/iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 ou encore Mac OS 12. On pourrait également s’attendre à quelques surprises, comme un fameux homeOS ou même un grand chamboulement du côté d’iMessage, la messagerie maison d’Apple. Certaines rumeurs font quant à elles état du lancement d’une toute nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces, équipés d’une nouvelle puce Apple Silicon, l’Apple M1X. Pour plus de détails, voici notre article qui condense toutes les nouveautés attendues ce soir.

Pour avoir réponse à toutes ces questions, on se donne rendez-vous ce soir à partir de 19h, pour découvrir ensemble les nouveautés que nous réserve Apple.