WWDC 2021 : MacBook Pro, M1X, homeOS… Ce qu’on attend de l’événement

Apple s’apprête à donner le coup d’envoi de la WWDC 2021. Quelles nouveautés attendre cette année ?

Ce lundi 7 juin, Apple diffusera sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021, son traditionnel événement du mois de juin durant lequel la firme dévoile les nouvelles versions de ses logiciels. Apple devrait donc se concentrer sur la présentation d’iOS/iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15, mais quelques rumeurs de dernière minute évoquent également la présence de nouveaux produits ainsi que d’un mystérieux OS dédié à la domotique… On fait le point !

Les nouveautés logicielles attendues

Peu de fuites ont été recensées du côté de macOS, watchOS et tvOS, et il conviendra donc d’attendre la conférence de lundi pour découvrir les nouveautés. En revanche, iOS et iPad OS 15 ont déjà livré quelques secrets.

L’écran d’accueil de l’iPad pourrait ainsi être revu de fond en comble, avec davantage de flexibilité pour l’utilisateur. Vous pourrez par exemple choisir où placer des widgets, comme sur l’iPhone depuis iOS 14. On peut également s’attendre à voir débarquer quelques logiciels aujourd’hui réservés aux Mac sur la tablette d’Apple, notamment sur le nouvel iPad Pro équipé d’une puce M1.

Du côté de l’iPhone, Apple préparerait un nouveau système de notifications, lesquelles seraient désormais regroupées au sein d’activités spécifiques. On retrouverait également des nouveautés concernant la confidentialité, et iMessage pourrait avoir droit à une refonte majeure, comme le laisse supposer la miniature du livestream d’Apple.

homeOS, un mystérieux système d’exploitation domotique

Comme l’a repéré le journaliste espagnol Javier Lacort, Apple aurait publié une offre d’emploi destinée à dénicher un ingénieur pour travailler sur un certain « homeOS ». C’est bien la première fois que l’on entend parler d’un tel système d’exploitation, d’autant plus en amont d’une conférence dédiée aux logiciels. On pourrait donc s’attendre à quelques annonces côté domotique.

🚨 Os traigo una novedad gracias al chivatazo de @JotaEle_: "homeOS" será el próximo sistema operativo de Apple según revela una oferta de empleo de la propia Apple. Lo considera "móvil".https://t.co/v4jv6mFljF pic.twitter.com/af2t9rBiFW — Javier Lacort (@jlacort) June 2, 2021

Le mystère plane toujours, mais cela relance les théories concernant le lancement d’une gamme d’objets connectés chez Apple. Il y a quelques mois, Bloomberg avait notamment évoqué l’arrivée de plusieurs produits de ce type, dont une Apple TV combinée à un HomePod et avec caméra intégrée.

Dans le même style, Bloomberg avait repéré des éléments laissant suggérer le lancement d’un HomePod doté d’un écran et d’une webcam, ainsi que d’un support robotisé permettant de rattacher un iPad au HomePod. Il y a peu de chances de voir l’un de ces produits présenté ce lundi 7 juin, mais on pourrait au moins avoir un aperçu de ce fameux homeOS.

Nouveaux MacBook Pro et puce M1X en approche ?

Si Apple n’a pas vraiment l’habitude de présenter des produits au cours de sa WWDC, cela peut arriver. Il y a deux ans, lors de la WWDC 2019, la firme avait ainsi levé le voile sur le Mac Pro, par exemple. D’après Daniel Ives de Wedbush, on peut une nouvelle fois s’attendre à une annonce matérielle durant cette WWDC 2021. Apple s’apprêterait ainsi à lever le voile sur ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, lesquels seraient accompagnés d’une nouvelle puce M1X (ou M2).

Cela aurait du sens, puisque les précédentes rumeurs au sujet de ces MacBook Pro évoquaient un lancement au cours de l’été. Pour rappel des rumeurs autour de ces machines, on devrait bénéficier d’un nouveau châssis intégrant de nombreux ports portés disparus sur les ordinateurs portables d’Apple : HDMI, lecteur SD, Thunderbolt 4 et même MagSafe !

Autrement, on bénéficierait d’une nouvelle puce M1X ou M2, ainsi que d’un écran mini-LED, au moins sur certains modèles. Bien sûr, la présentation de ces nouvelles machines durant la WWDC 2021 reste absolument incertaine, d’autant que les dernières rumeurs à leur sujet estimaient qu’elles pourraient être repoussées suite à des problèmes d’approvisionnement.